Юрист объяснил, как наказать соседей за лай собак

Постоянный лай собаки подпадает под действие законодательства о тишине, который запрещает нарушать покой с 23:00 до 07:00 часов, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, человек вправе обратиться в суд из-за шума от питомцев в других квартирах жилого дома.

Постоянный лай собаки подпадает под действие законодательства о тишине. Данный федеральный закон предусматривает единое время тишины с 23:00 до 07:00 часов. Для привлечения соседей к ответственности за шум необходимо собрать доказательственную базу. Это могут быть показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, а также результаты замеров уровня шума, — рассказал Русяев.



Он подчеркнул, что при наличии достаточных доказательств гражданин может сразу обратиться в полицию. Как отметил юрист, в случае судебного разбирательства соседа можно не только привлечь к административной ответственности, но и взыскать с него компенсацию морального вреда.

Ранее адвокат Сергей Токарев заявил, что жаловаться на шумных соседей россияне привыкли в полицию, однако это не всегда действенный метод. По его словам, порой нарушителям проще заплатить штраф и продолжить веселье, поэтому обращаться с просьбой воздействовать на таких жильцов можно и в управляющую компанию дома.