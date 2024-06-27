Что в огороде чаще всего нуждается в поливе

Огурцы, капуста и сельдерей – дачные культуры, которые нужно поливать чаще других. О том, как за ними правильно ухаживать, рассказал председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

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«Огурцы на 95 % состоят из воды и сильно зависят от регулярного орошения. Без достаточного увлажнения их плоды будут мелкими и горькими», – отметил депутат.



По информации Чаплина, капусте и сельдерею также нужен частый и равномерный полив. Базилик одинаково нуждается как в солнечном свете, так и в постоянной влажности почвы. Редис, способен без должного поливания потерять сочность и стать жестким.

Однако переувлажнение может привести к развитию грибковых заболеваний и загниванию корней. Для оптимального обеспечения водой подойдут системы капельного полива, которые позволяют экономить воду и поддерживать стабильный уровень влажности почвы, передает NEWS.ru.

Напомним, для поддержания здоровья и обильного плодоношения перцев, как и для других овощных культур, их важно регулярно удобрять. Особенно важна подкормка во время формирования и созревания плодов.