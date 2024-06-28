Порода йоркширский терьер – все, что нужно знать

В России мода на йоркширских терьеров началась в нулевых годах XXI века, но порода остается одной из самых популярных и сейчас. Какие есть особенности у этих собак, как ухаживать за йорками, разбирается «Лента.ру‎».

© Lenta.ru

Главное о породе

Название породы: йоркширский терьер

Страна происхождения: Великобритания

Вес: 1,5-3,2 килограмма

Рост (высота в холке): 18-21 сантиметр

Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет

Стоимость щенка: от 15 тысяч рублей и выше

Йорки — одна из самых миниатюрных пород собак. Это декоративные песики с привлекательной внешностью и дружелюбным характером. Они и звезды светских вечеринок, и прекрасные компаньоны, и друзья для всех членов семьи. Йоркширский терьер — идеальная собака для тех, кто живет в небольших квартирах.

Йорки бывают разного размера:

стандартного (рост около 20 сантиметров, вес не превышает 3,2 килограмма);

мини (рост — до 20 сантиметров, вес — не более 2 килограммов);

супермини (вес не более 1,5 килограмма).

При выборе миниатюрных собак нужно иметь в виду, что они живут меньше, а риски генетических заболеваний у них выше.

История породы йоркширский терьер

Порода возникла в Англии, в XlX веке, в период бурного промышленного роста: люди переезжали в поисках работы, и рабочие из Шотландии привезли с собой маленьких собак — их называли пейсли-терьеры, клайдесдейл-терьеры, скай-терьеры. Четвероногие питомцы были крупнее современных йорков: крестьяне заводили их для борьбы с грызунами в полях и домах.

Для предотвращения браконьерства на землях знати в Англии простолюдинам запрещалось держать крупных собак, поэтому в стране получило широкое распространение мелких пород.

Со временем йоркширский терьер превратился из охотника за грызунами в респектабельную собачку с шелковистой длинной шерстью — любимца английской аристократии.

Впервые на выставке породу представили в 1861 году под названием «лохматый шотландский терьер». Современное название породы йоркширские терьеры получили в 1870 году. Оно произошло от названия английского графства Йоркшир.

В 1886 году породу признал английский «Кеннел-клуб». Стандарты породы, на которые ориентируются современные специалисты, были опубликованы в 1898 году.

Международное признание йорки получили в 1954 году, когда МКФ зарегистрировала породу.

В России йоркширских терьеров начали разводить с 1990-х годов.

Йорк — собака-терапевт

Одной из самых известных представителей породы йоркширский терьер стала собака по кличке Смоки. Во время Второй мировой войны американский солдат нашел ее в окопе в джунглях Новой Гвинеи. Смоки пережила десятки воздушных налетов, участвовала в многочисленных боях и была награждена восемью боевыми наградами. Однажды пес помог спасти сотни американских солдат, протащив кабель связи через узкую дренажную трубу при строительстве аэродрома. Еще Смоки называют первой в мире собакой-терапевтом — она сопровождала медсестер, ухаживающих за ранеными в госпиталях. Предположительно, из-за Смоки возобновился интерес к породе йоркширский терьер.

Описание породы йоркширский терьер

Шерсть

Отличительная черта йорков — длинная шелковистая блестящая шерсть, разделенная пробором по спине от носа до хвоста. Окрас — от темно-стального до светло-голубого с коричневыми подпалинами.

У представителей этой породы встречается окрас:

классический: цвет шерсти стальной с подпалом;

шоколадный;

черный;

биро (бело-коричневый);

бивер (трехцветный окрас — белый, золотистый, черный; считаются отдельной породой);

голддаст (золотой или бело-золотой).

Обычно подшерстка у йорков нет, поэтому они не линяют.

Еще одна разновидность йоркширского терьера — так называемая Русалка (это аббревиатура из слогов словосочетания «русская салонная собака»), — Русской Кинологической Федерацией признана отдельной породой (как и бивер-йорки). Окрас шерсти может быть различным, но главное отличие от сородичей — наличие подшерстка.

По словам ветеринарного врача Таисии Дмитриевой, особенность йорков — перецветание окраса: например, щенок абсолютно черного цвета к моменту полового созревания может стать стальным с черным подпалом.

Уход за шерстью

Шерсть йорков по структуре похожа на человеческий волос и требует особого ухода. Ветеринар Елена Карпухина рекомендует:

ежедневно расчесывать собаку, чтобы предотвратить появление колтунов и сохранить блеск шерсти;

купать йорка не чаще одного раза в две недели или реже, используя специальный шампунь для собак с длинной шерстью;

регулярно стричь. Частота стрижки зависит от длины шерсти. Пряди на голове либо состригают, либо подвязывают резинкой или лентой, чтоб они не падали собаке на глаза.

Другие характеристики внешности

Голова небольшая, приплюснутая, мочка носа черная. Темные небольшие глаза, взгляд умный и выразительный.

Челюсти крепкие с ножницеобразным прикусом.

Уши небольшие, стоячие, V-образные, не очень широко посаженные.

Корпус пропорциональный с развитой мускулатурой и горделивой осанкой. Ноги длинные и стройные.

Хвост у йорков обычно купируют (особенно, если планируется участие собаки в выставках), но некоторые владельцы оставляют его длинным.

Характер и воспитание

Йорки известны своей дружелюбностью, преданностью хозяину, общительностью и любознательностью.

Эти собаки очень привязываются к семье и страдают от одиночества. Если приходится оставлять собаку в квартире одну, нужно обеспечить ее игрушками, чтобы ей было чем заняться, пока хозяина нет дома.

Йоркширские терьеры умны и способны к обучению. Они с удовольствием участвуют в играх на поиск (сказываются охотничьи гены и умение их предков отыскивать грызунов в норах), разгадывают головоломки, успешно проходят курсы аджайлити.

Хорошо ладят с животными и с детьми, но лучше не заводить их в семьях с малышами младше 5-6 лет: тоддлеры могут навредить этим хрупким собакам, если случайно их толкнут или сильно сожмут.

Несмотря на малый размер, йорки обладают отвагой и смелостью (во время прогулки они могут нападать на собак, намного превосходящих их в размерах).

Легко поддаются воспитанию и дрессировке, но при этом стоит принимать в расчет, что они достаточно независимы и упрямы.

Кроме того, эти собаки стремятся к лидерству, поэтому для них важно сразу показать, кто в доме хозяин, четко обозначив правила и запреты.

Нужно сразу определиться, можно ли собаке спать в кровати хозяев или есть со стола, и дальше придерживаться своих решений неукоснительно, иначе собака станет неуправляемой.

Йорки легко усваивают основные команды и поддаются дрессировке, особенно если часть занятий проходит в игровой форме.

На улице важно приучать их не показывать характер при встрече с чужими людьми, не убегать от хозяина, отвлекшись на птиц или других животных (поэтому начинать гулять можно с коротким поводком). Не разрешать подбирать мусор и играть с ним.

Йорки чувствительны, могут пугаться громких звуков. Поэтому собак нужно постепенно приучать к шуму пылесоса или громкой музыке. Вообще питомцев этой породы нужно оберегать от стрессов, которые могут негативно сказаться на их здоровье и на поведении (например, они могут начать ходить мимо лотка).

Содержание и уход

Владельцам стоит следить за режимом кормления и за тем, чтобы питание йорков было сбалансированным. Специалисты рекомендуют выбирать для питомцев натуральный рацион вместо сухих кормов.

У представителей этой породы очень хрупкие кости, поэтому собакам ни в коем случае нельзя позволять прыгать с высоты.

Йорки нуждаются в гигиенических уходовых процедурах, к которым собаку нужно приучать с самого раннего возраста, это:

чистка зубов несколько раз в неделю с помощью специальной щетки и зубной пасты;

чистка ушей после купания (можно использовать ватные диски и специальные бесспиртовые лосьоны);

подстригание когтей каждые три-четыре недели с помощью когтереза или специальных щипчиков;

уход за глазами: ежедневное протирание их влажным стерильным ватным диском.

На прогулки в холодное время года (при температуре ниже +10 ℃) йорков рекомендуется выводить в специальной одежде и обуви. Это защитит шерсть от грязи и поможет избежать переохлаждения.

Особенности здоровья и болезни йорков

У йоркширских терьеров есть склонность к генетическим заболеваниям, кроме того, они чувствительны к неправильному питанию. В беседе с «Лентой.ру» заведующая отделениями терапии и визуальной диагностики Vetcity Clinic Анна Макарова отмечает следующие типичные болезни йорков:

болезни желудочно-кишечного тракта, печени и поджелудочной железы;

болезни зубов;

заболевания клапанов сердца;

развитие катаракты;

ортопедические проблемы (с головкой бедра, вывих коленной чашечки);

неврологические проблемы (тревожность, приступы эпилепсии);

аллергические дерматиты.

Защитить здоровье собаки от всех рисков на 100 процентов невозможно. Но в силах владельца проводить регулярную вакцинацию и обработку от паразитов, а также реагировать на подозрительные симптомы, не откладывая визит к врачу. Чем раньше удастся обнаружить проблему в организме, тем больше возможностей ее исправить, - Анна Макарова, ветеринар



Как выбрать щенка

Тем, кто решил купить щенка йоркширского терьера, бренд-менеджер торговой марки Triol Александра Шикина дает следующие советы.