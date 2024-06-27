Кинолог предупредил, каких собак нельзя брать на пляж

Летом собаководы часто берут своих питомцев на пляж, однако целый день на солнце может навредить любимцу. Как обеспечить собаке комфорт, и каких животных лучше не брать с собой, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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По словам специалиста, особенно сильно подвержены воздействию солнца гладкошерстные собаки и собаки без шерсти. Кроме того, есть питомцы, которые не любят все, что связанно с водными процедурами. Таких животных лучше не брать на пляж, поскольку игры у водоема им неинтересны, а долгое пребывание на солнце может их утомить.

Перед тем, как отправиться на водоем, Голубев советует изучить правила нахождения в этом месте, а также позаботиться о том, чтобы у питомца была возможность находиться в тени и постоянный доступ к свежей питьевой воде, сообщают «Известия».

Ранее Владимир Голубев сообщил, что родителям следует просчитать все риски перед тем, как покупать собаку ребенку. По словам эксперта, дети часто не осознают всю ответственность, когда просят купить питомца.