Как правильно выбрать подкормку для свеклы

Свекла — не самая капризная культура, выращиваемая в огороде, но даже ее нужно правильно подкармливать. Вот как правильно вводить удобрения в августе.

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Последний этап подкормки свеклы нужно провести в середине августа, примерно за месяц до сбора урожая. Для этого приготовьте смесь из столовой ложки сульфата и трех столовых ложек суперфосфата и растворите их в 10 литрах воды. Полейте удобрением грядки.

Чтобы свекла выросла сочная и вкусная, введите подкормку поваренной солью в открытом грунте. На 10 литров воды потребуется 15–20 граммов соли. Не забывайте, что свекле требуется много натрия.

Между подкормками через корни проводите дополнительные опрыскивания свеклы. Приготовьте раствор из 1/2 чайной ложки борной кислоты и грамма марганцовки, разведенных в 10 литрах воды.

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