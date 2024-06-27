Биолог рассказал, можно ли мыть посуду стиральным порошком

Посуду не рекомендуется мыть стиральным порошком из-за того, что в нем содержатся вредные компоненты, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Сергей Шихов. По его словам, эти вещества могут попасть в организм человека.

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"В стиральных порошках содержатся анионные поверхностно-активные вещества (А-ПАВ), которые эффективно выводят пятна на ткани, однако оказывают крайне негативное воздействие на организм. Средство трудно смыть с посуды, поэтому его компоненты могут попасть в организм вместе с едой", — объяснил эксперт.



Биолог отметил, что, когда эти вещества оседают в организме, повреждаются печень и легкие, а также человек становится более восприимчив к вирусам. Кроме того, опасны щелочи и кислоты, содержащиеся в порошке. При использовании смесей с такими едкими веществами нужно обязательно применять перчатки, очки, фартук, респиратор и специальную обувь.

Если щелочь попадает на лицо, может случиться ожог глаза, добавил Шихов. Если стиральный порошок вдруг окажется в организме человека, пострадают пищевод и желудок, заключил биолог.

Ранее врач-эндокринолог Анастасия Гальянова рассказала, что опасно использовать одноразовую посуду из пластика для разогрева еды в микроволновке. По ее словам, также лучше не разогревать еду в пластиковых контейнерах в микроволновой печи из-за выделения бензола.