Энтомолог рассказал, какие люди наиболее привлекательны для комаров

Комаров часто привлекают потеющие люди, а также теплые тела и выделяемый при дыхании углекислый газ, заявил в беседе с «Москвой 24» научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. Он добавил, что насекомым легче найти такие объекты для укуса.

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"Если человек потеет сильнее, кровососущим насекомым его легче найти. То же самое, если он разгоряченный после пробежки", — перечислил энтомолог.



Марьинский также обратил внимание на то, что ставший популярным в социальных сетях пост, что комары больше всего кусают людей с определенной группой крови, не имеет под собой доказательной базы.

Замдекана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Андрей Темников ранее предложил устанавливать на окна в жилых помещениях противомоскитную мелкоячеистую сетку, чтобы защититься от массового нашествия комаров. Он также посоветовал выращивать на подоконниках природные репелленты, например базилик или мяту.

Врач Ольга Уланкина ранее предупредила, что комары могут переносить на себе туляремию или дирофиляриоз, а также малярию и другие инфекции. При этом в стране зарегистрировано более 100 подвидов насекомых.