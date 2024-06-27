Стерилизация банок – важный этап в процессе домашнего консервирования. Она помогает уничтожить вредные микроорганизмы и продлить срок хранения заготовок. Один из самых простых и доступных способов стерилизации - обработка банок на пару над кастрюлей.

Процесс стерилизации начинается с того, что в кастрюлю наливают воду примерно на четверть ее. Затем с крышки кастрюли откручивают ручку, создавая отверстие через которое будет выходить пар. Кастрюлю ставят на огонь и доводят воду до кипения. Когда вода закипит, на кастрюлю устанавливают подготовленную крышку без ручки, а на отверстие ставят чистую банку горлышком вниз.

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Оставляют банку над паром на 15 минут, в зависимости от ее размера. Пар поднимается внутрь банки, эффективно стерилизуя ее.