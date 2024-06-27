Как выглядят победители конкурса на «самую уродливую собаку в мире»

Ежегодный конкурс питомцев с нестандартной внешностью прошел в Калифорнии в 34-й раз — победителем стал восьмилетний пекинес Уайлд Тханг, который принимал участие в мероприятии пять лет подряд и наконец-то смог получить заслуженный приз и стать звездой. Сообщается, что пес и его владелица Энн Льюис стали богаче на 5 тысяч долларов.

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К слову, целью организаторов является отнюдь не высмеивание уродств, а привлечение внимания к различным проблемам животных. Так, победитель заболел чумкой еще щенком и получил необратимые повреждения, несмотря на многочисленные попытки лечения. А его внешность должна стать предостережением для владельцев собак.

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Второе место в конкурсе жюри присудило 14-летнему мопсу по кличке Роум, прикованному к инвалидной коляске. Этот пес участвовал в конкурсе впервые, чтобы отметить важность спасения травмированных животных.

«Мне нравится весь этот конкурс. Мне нравится, что он представляет собак, которые несовершенно совершенны», — заявила его владелица Мишель Грейди, которая, как пишет Reuters, была в восторге от результата.



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Третье место присудили 14-летней дворняге Дейзи Мэй. Эта «красотка» доказала, что любви достойны не только породистые соперники.

«Конкурс дает владельцам собак возможность продемонстрировать уникальную красоту своих щенков, активно продвигая возможность забрать из приюта собак, которым трудно найти дом из-за их медицинских отклонений. Эти собаки действительно красивы!» — отметили организаторы.

