Раздеваться или нет: в Сети разгорелся спор о том, уместно ли просить гостя снять обувь

Кто грубиян: хозяин, который просит гостя снять обувь, или гость, который насмехается над этой просьбой и отказывается ее выполнять? В Сети разгорелся жаркий спор на эту тему.

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"Пожалуйста, не просите людей снимать обувь при входе в вашу квартиру. Это грубо", — написала одна пользовательница.



Другая ее поддержала:

"Когда вы приглашаете людей в свой дом, вам нужно предоставить им свободу действий. Вы не можете говорить: "Не трогай это", "Сними обувь", "Если ты что-то прольешь и испачкаешь, у тебя будут проблемы".



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И тут началось... К обсуждению присоединились те, кто имеют противоположное мнение.

"В культурном плане снятие обуви демонстрирует чувство уважения к домам других людей, которые многие из нас считают местом отдыха и безопасности", "Я бы никогда не вошла в свой дом в обуви. Следите за манерами", "Но это же так негигиенично... Допустим, вы сходили в ресторан, зашли там в туалет, а потом заглянули на рынок за продуктами. И собрали на своей обуви огромное количество микробов", — в свою очередь, высказались другие.



В рамках исследования, проведенного в США в 2023 году, были выявлены высокие концентрации бактерий (особенно кишечной палочки) не только на тротуарах, но и на обуви людей.

"Снять обувь — это же так просто", — отметила тогда соавтор исследования, профессор Алессандра Лери.



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