Эксперты подробно рассказали о породе собак джек-рассел-терьер

Джек-рассел-терьер — энергичная, умная и преданная собака с крепким здоровьем. Эту породу обычно выбирают активные люди, поскольку джек-рассел любит проводить время на улице, бегать и играть с хозяевами. Сообразительные и быстро обучаемые собаки этой породы также подходят тем, кто хочет обрести верного друга и партнера для путешествий. Как выбрать щенка джек-рассел-терьера, как правильно воспитывать и дрессировать такую собаку, рассказывает «Лента.ру».

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Общие данные

Страна происхождения: Великобритания;

Великобритания; Вес: 5-7 килограммов;

5-7 килограммов; Высота в холке: 24-30 сантиметров;

24-30 сантиметров; Продолжительность жизни: 13-16 лет;

13-16 лет; Стоимость щенков: 15-50 тысяч рублей;

15-50 тысяч рублей; Внешний вид: небольшие собаки белого окраса с рыжими или светло-коричневыми пятнами. Имеют короткие лапы и развитую мускулатуру грудной клетки.

История породы джек-рассел-терьер

Порода джек-рассел-терьер происходит из Великобритании. Она была выведена в XIX веке для охоты на лис, кроликов, барсуков и мелких грызунов. Создателем современного джек-рассела Джон Рассел по прозвищу Джек — отсюда и название породы.

Рассел был заядлым охотником и искал подходящую собаку, которая могла бы проникать в норы мелких животных. В начале 1800-х годов служитель церкви купил самку жесткошерстного терьера, после чего начал скрещивать ее с другими псами, чтобы вывести идеальную охотничью породу. Предполагается, что на облик и физические качества джек-расселов повлияли бордеры, фокстерьеры, ирландские терьеры, бульдоги, шотландские керны и лейкленды.

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Представители новой породы получились быстрыми, ловкими, осторожными и отважными, с крепким телосложением, большим объемом грудной клетки и небольшим ростом — именно таким, по мнению охотника, должен быть его помощник.

Первый стандарт породы сформировался в Великобритании в 1975 году. В нем допускались две разновидности джек-рассела: коротконогая и выскогоногая. Позже их разделили на две породы — джек-рассел-терьер и парсон-рассел-терьер соответственно.

Сегодня джек-рассел-терьер востребован как охотничья, фермерская и собака-компаньон. На популярность породы во многом Джиму Керри составил веселый и артистичный джек-рассел, который стал настоящим любимцем публики.

В настоящее время джек-рассел-терьер входит в топ-10 самых популярных в России пород собак.

Физические характеристики породы

Джек-рассел-терьеры — подвижные и жизнерадостные собаки, которые, как правило, обладают хорошим здоровьем и большой продолжительностью жизни: среднем они живут 13-16 лет.

Размер

Джек-рассел-терьеры обычно среднего размера. Рост в холке варьируется от 25 до 30 сантиметров. Такой размер был подобран при скрещивании, чтобы собака могла идеально поместиться в норе, объяснила «Ленте.ру» судья Российской кинологической федерации и зоопсихолог Ирина Милованова.

По словам эксперта, идеальным ростом для «мальчиков» считается 27-30 сантиметров. «Девочки» немного ниже — 24-27 сантиметров. Вес собаки, как правило, составляет от пяти до восьми килограммов.

Джек-рассел выглядит гармонично, если на каждые пять сантиметров роста приходится килограмм веса.

Телосложение

У джек-расселов компактное и мускулистое тело. Хоть и небольшие, но сильные лапы представителей этой породы позволяют собакам хорошо держать баланс, поскольку они расположены под прямым углом к туловищу.

Голова

У джек-рассел-терьера прямоугольная голова с выраженным широким черепом. Особая черта представителей этой породы — небольшие треугольные висячие уши, которые могут поворачиваться на 180 градусов.

У джек-расселов выразительные миндалевидные глаза темного цвета. Также этих охотничьих собак отличает мощная челюсть, благодаря которой они могут висеть на зубах, зацепившись за палку или веревку. В этом им помогает и мускулистая шея. При этом она не выглядит широкой и непропорциональной.

Хвост

У джек-расселов прямой хвост, в движении он поднимается, а когда собака находится в состоянии покоя — свисает.

Шерсть и окрас

Шерсть у джек-расселов короткая и жесткая, не требующая особого ухода. Плотный покров защищает собак от дождя, снега и других неблагоприятных погодных условий. Выделяют несколько видов шерсти джек-расселов.

Виды шерсти джек-рассел-терьеров

Короткая. Такая шерсть жесткая и гладкая, плотно прилегает к телу, имеет густой подшерсток;

Длинная. Волос жесткий и плотный, появляются характерные брови и бородка;

Смешанная. Собак с такой шерстью еще называют брокен или лайт-брокен джек-рассел-терьер. Шерсть жесткая и плотно прилегает к телу. Собака с таким покровом, несмотря на большое количество волос, не выглядит лохматой, на морде нет усов и бородки.

Для джек-расселов также характерен широкий спектр окрасов — от черно-белого до триколора.

Виды окраса джек-рассел-терьеров

Белый с черными пятнами;

Белый с рыжими пятнами разных оттенков;

Трехцветный: белый с рыжими и черными пятнами.

Характер и поведение

Джек-рассел-терьеры обладают живым и веселым характером. Это идеальные компаньоны для общительных и активных людей. При этом собак этой породы нельзя назвать покладистыми: сильный характер был заложен еще при выведении джек-рассела.

«Одна из самых явных черт джек-рассел-терьеров — стремление выжить. Что бы ни происходило, собака должна иметь такой характер, чтобы выжить в норе, в которую она забралась. С такой собакой самое важное — построить правильные отношения, чтобы она четко понимала, где ее место и кто в доме хозяин», — Ирина Милованова, зоопсихолог.



Эксперт выделила главные особенности характера джек-расселов.

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Активность

Представители этой породы очень энергичные и подвижные, им требуется много физических упражнений и активных занятий, чтобы оставаться здоровыми и счастливыми. Они любят играть на свежем воздухе и участвовать в различных спортивных соревнованиях. Если этой породе не давать достаточно физической нагрузки, собака может стать непослушной и даже агрессивной.

Ум

Эти собаки умны и сообразительны, быстро учатся новым командам и трюкам, показывают хорошие достижения на тренировках. Но иногда джек-расселы могут быть упрямыми и не подчиняться приказам.

Более своевольны кобели. Согласно исследованию «Интеллект собак» Стэнли Корена, джек-расселы исполняют команды с первого раза в 50 процентах случаев, а для освоения новой команды им нужно 25-40 повторений.

Основные черты интеллекта

Хорошая обучаемость. Джек-расселы обладают отличным умственным потенциалом и способны быстро обучаться новым командам и трюкам;

Скорость мышления. Собаки быстро анализируют окружающую обстановку, стремительно принимают решения и делают это самостоятельно;

Адаптивность. Представители этой породы легко приспосабливаются к новым ситуациям и окружению;

Любознательность. Джек-расселы активные и любознательные собаки, любят все исследовать.

Дружелюбие и общительность

Джек-расселы очень привязаны к своим хозяевам и преданы им. Также они отлично ладят с детьми и другими домашними животными, но только если растут вместе, отмечает эксперт. С грызунами джек-рассел, скорее всего, не уживется из-за инстинктов. В целом эти собаки — самые настоящие оптимисты и всегда заражают окружающих своей энергией.

Важно, что представители этой породы достаточно разговорчивы: они могут громко и часто лаять. В таком случае нужно поговорить с питомцем или отвлечь игрой. Хозяева также должны понимать, что джек-рассел требует очень много внимания, поэтому с ним нужно проводить много времени, от одиночества он страдает.

Осторожность

Охотничье прошлое джек-рассел-терьеров дает о себе знать. Собакам свойственна настороженность и бдительность по отношению к незнакомым людям. Они могут быть отличными сторожами. Вместе с тем представители этой породы храбрые и надежные.

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Игривость

Эти собаки обладают веселым характером и могут часами играть со своими игрушками или с хозяином. Джек-расселу нужно постоянное разнообразие и умственная стимуляция, чтобы он не скучал.

Особенности ухода и требования к содержанию

Физическая активность

Джек-расселы — энергичные и игривые собаки, им необходимы ежедневные физические упражнения и активные игры. Регулярные прогулки на свежем воздухе и участие в активных занятиях помогут питомцу оставаться здоровым и счастливым. Такая собака с удовольствием будет бегать на улице со своим владельцем. Кроме того, представитель этой породы может проявить все свои рабочие качества на охоте.

«Джек-расселы очень энергичны, ведь для того, чтобы победить лису и выйти в этой схватке живым, нужен большой запас сил и выносливости. Этим собакам нравятся длительные прогулки утром и вечером. Кроме того, их нужно сразу дрессировать и воспитывать», — Ирина Милованова, зоопсихолог.



Уход за шерстью

У джек-расселов короткая шерсть, которая не требует особого ухода. Собаку раз в неделю вычесывать специальным гребнем. Также для вычесывания хорошо подойдут щетки с резиновыми зубьями и фурминаторы. Жесткошерстного джек-рассела следует водить на тримминг к грумерам раз в три месяца — они профессионально удалят отмершие волоски.

Купать питомца можно четыре раза в год или в экстренных случаях, по мере загрязнения. Вообще, шерсть джек-рассела имеет способность к самоочищению. Разве что самок придется дополнительно мыть после каждой течки.

После прогулки лапы джек-рассела достаточно вытереть тряпкой или салфеткой.

Гигиена зубов, глаз и ушей

Дважды в месяц джек-расселу требуется чистка ушей. Для этого можно использовать ватный диск, смоченный в специальном растворе для чистки.

Чистить зубы питомцу нужно дважды в неделю специальной пастой и щеткой, предназначенной для собак. Также можно использовать жевательные палочки.

Протирать глаза джек-расселу нужно раз в неделю. Для этого подойдет ватный диск, смоченный в воде или лосьоне. Нерегулярная гигиена глаз может стать причиной возникновения инфекций и снижения остроты зрения.

Раз в месяц собаке также нужно стричь когти специальными кусачками.

Питание

Представителям этой породы необходимо сбалансированное питание: мясные и растительные компоненты в рационе должны быть в пропорции два к одному. Кормить взрослых джек-расселов следует два раза в день, щенки обычно едят чаще — три-пять раз в день.

Из натуральных продуктов джек-расселу можно давать мясо, субпродукты, творог, яйца и гречку. Отличный вариант — качественный сухой корм для мелких пород.

Игрушки

Собакам этой породы необходимо много разных игрушек. Как правило, джек-расселам нравятся фрисби и теннисные мячики. Играя с ними, питомец не будет грызть вещи хозяев и портить мебель в доме.

Обучаемость и дрессировка

Как уже отметила Ирина Милованова, собаки породы джек-рассел-терьер славятся высокой обучаемостью и интеллектом, поэтому важно уделить внимание воспитанию и дрессировке. Такая собака будет хорошо и быстро обучаться, однако команды нужно давать упорно, пока она их не запомнит.

По словам эксперта, приступать к дрессировке щенка джек-рассел-терьера следует с возраста двух с половиной месяцев. Делать это лучше в несколько этапов.

Этапы дрессировки джек-рассел-терьера

Приучить собаку к кличке;

Научить ее прекращать что-то делать при помощи команд «фу» и «нельзя»;

Освоить команду «ко мне», чтобы не гоняться за гиперактивным питомцем во время прогулки.

После того как джек-рассел освоит эти команды, можно приступать к изучению других трюков. Например, когда собака по команде хозяина садится или дает лапу.

«Для представителей этой породы не должно быть много моделей поведения, где сегодня с ней поступают так, а завтра — по-другому. Например, сегодня можно на диван, а завтра — нельзя», — Ирина Милованова, зоопсихолог.



Эксперт дала несколько советов по обучению собак.

Способы обучения

Во время обучения хвалите собаку за правильно выполненную команду: давайте ей лакомства и игрушки;

Для фиксации правильного поведения можно использовать специальный кликер (звуковой сигнал) или обучать собаку через игру, чтобы сделать процесс более увлекательным и интересным;

Важно давать четкие команды и повторять их несколько раз до закрепления результата.

Ирина Милованова добавила, что для джек-рассел-терьеров нужно выбирать способы дрессировки, связанные с большой активностью.

«Им полезно все, что связано с физической нагрузкой, то есть общий курс дрессировки. А если выбирать между общим курсом дрессировки и УГС («управляемая городская собака»), то лучше выбрать УГС — ей это будет интереснее и полезнее», — указывает она.



При этом Джек-рассел-терьер любит смену действий: сначала активные занятия, потом — спокойные. Например, побегать за мячиком, а после этого поработать с командами, добавляет эксперт.

Проблемы, с которыми сталкиваются владельцы

При воспитании джек-рассел-терьеров хозяева иногда сталкиваются с рядом трудностей. Чаще всего они связаны с агрессией.

По словам зоопсихолога, если джек-рассела неправильно социализировать или недостаточно хорошо воспитать, он может вести себя агрессивно по отношению к другим животным или людям. Ирина Милованова подчеркивает, что джек-рассел — серьезная собака, с которой надо общаться, правильно строить отношения и уделять ей много внимания.

«С такими собаками бывает непросто в быту с детьми, и в первую очередь потому, что мы не можем предсказать, как на собаку отреагирует ребенок. Джек-расселы привыкли бороться за свою жизнь, а дети, ввиду малого опыта, могут попытаться, скажем, дернуть собаку за ухо. Это приведет к негативному опыту: собака может прыгнуть, испугать или даже ранить ребенка», — Ирина Милованова, зоопсихолог.



Однако эксперт отметила, что при правильном воспитании агрессивность этой породе не свойственна. Если собака даже при условии дрессировки и правильной социализации проявляет агрессию или ведет себя пассивно, скорее всего, у нее есть расстройство психики.

Здоровье и потенциальные проблемы

Джек-рассел-терьеры имеют ряд потенциальных проблем со здоровьем, характерных для данной породы. Как правило, это генетические заболевания.

Возможные заболевания джек-рассел-терьеров

Проблемы с глазами. Джек-расселы могут иметь склонность к таким заболеваниям, как катаракта, миопия, дистрофия и отслоение сетчатки, а также к глазным инфекциям Проблемы со слухом. Некоторые представители породы могут иметь проблемы со слухом, включая врожденную глухоту или воспалительные процессы в ушах Проблемы опорно-двигательной системы. У щенков джек-расселов иногда диагностируют дисплазию тазобедренного сустава (хроническое заболевание, при котором происходит недоразвитие структур суставов. Сопровождается аномальной подвижностью сустава и нарушением его нормальной функции). Из-за активности и склонности к активным движениям джек-расселы часто получают вывих суставов и растяжения связок. Например, среди частых проблем Ирина Милованова выделила вывихи коленных чашечек. Большая нагрузка на эти суставы чревата заболеваниями задних лап Проблемы с пищеварением. Эта порода собак может быть склонна к заболеваниям пищеварительной системы, аллергии на определенные продукты питания или проблемам с обменом веществ. Ирина Милованова добавляет, что проблемы могут быть связаны с питанием, так как собак любят баловать лакомствами. Из-за этого могут возникнуть различные аллергические реакции, а также цистит.

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Рекомендации по профилактике заболеваний

Во избежание вышеперечисленных проблем важно следить за состоянием здоровья питомца, регулярно водить его к ветеринару, делать прививки, следить за состоянием шерсти, кожи, зубов, глаз и ушей.

Кроме того, нужно правильно кормить собаку. Питание джек-рассела должно быть сбалансированным, и хозяин должен следить, чтобы питомец не переедал.

Как выбрать щенка

Выбор щенка джек-рассела — ответственный шаг для будущего хозяина. Предлагаем несколько рекомендаций тем, кто не знает, как выбрать щенка этой породы.

Рекомендации по выбору щенка джек-рассел-терьера

Изучить породу. Перед покупкой щенка джек-рассела хорошо изучите особенности породы, их потребности, характер и типичное поведение, чтобы понимать, чего ожидать от будущего питомца; Найти ответственного заводчика. Обратитесь к надежному заводчику с хорошей репутацией. Перед принятием окончательного решения посетите питомник и обратите внимание на условия содержания и заботу о щенках; Внимательно осмотреть щенков. При посещении посмотрите на общее состояние и поведение щенков. Выбирайте щенка, который выглядит активным, здоровым и социализированным. Проверьте уши и глаза. Они должны быть чистыми, без воспалений. Также щенки могу страдать от врожденной глухоты; проверить это можно громким звуком или свистом: если щенок обернулся на звук или повернул в эту сторону уши — значит, такой проблемы у него нет. Чтобы убедиться в том, что у щенка здоровы тазобедренные суставы, аккуратно потяните его за задние лапы щенка. Если он ведет себя беспокойно или лапы не раздвигаются — значит, у него есть проблемы; Задать вопросы заводчику относительно здоровья щенка, его родословной, сделанных прививок и того, как он себя ведет; Проверить документы. Убедитесь, что у щенка есть все необходимые документы, график прививок и паспорт. Также важно посмотреть документы родителей щенка.

Выбрав щенка, постарайтесь обеспечить ему как можно более плавную адаптацию к новому дому. Узнайте у заводчика о корме, которым питался щенок, подготовьте для него лежанку, игрушки и не забывайте уделять ему внимание — этой породе оно необходимо.