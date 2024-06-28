Депутат объяснил, как разбить сад на даче

Перед тем как разбить сад на приусадебном участке, необходимо провести анализ почвы, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он отметил, что если земля «бедная», ее необходимо обогатить с помощью удобрений — компоста или навоза.

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"Если земля бедная, обогатите ее компостом или перепревшим навозом. Проведите соответствующий анализ почвы. Учитывайте зонирование и подбирайте сорта, адаптированные к вашему региону. Например, для средней полосы России отлично подойдут такие многолетники, как флоксы, астильбы и хосты, которые радуют глаз на протяжении всего сезона", — подчеркнул Чаплин.



Эксперт напомнил, что при создании сада главное — не загущать корни. По его словам, глубина посадки растений указана на упаковках семян и саженцев.

"Основное правило посадки — не загущать корни. Для каждого растения следует выбирать место, где оно сможет свободно разрастаться. Глубина посадки обычно пишется на упаковках семян или саженцев, ей необходимо строго следовать. Поливать следует так, чтобы влага проникала глубоко в почву, избегая частого поверхностного полива. Обрезка помогает растениям не терять форму и стимулирует рост молодых побегов", — заявил Чаплин.



Парламентарий отметил, что уход за садом невозможен без использования органических — безопасных для окружающей среды — удобрений, борьбы с вредителями «без химии», а также привлечения полезных насекомых. По мнению Чаплина, даже небольшой водоем существенно меняет микроклимат участка.

Ранее Чаплин рассказал, что в период подвязывания помидоров не стоит слишком туго перетягивать растения. По его словам, дачники могут использовать стойки, кольца и сетки для помощи томатам.