Новосибирские химики рассказали, как спастись от мошек и комаров

Новосибирские химики объяснили, как защититься летом от назойливых насекомых.

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В борьбе с комарами, мошками и мухами ученые советуют использовать натуральные репелленты.

"Наши предки использовали простые и доступные средства: сажали герань и другие пахучие растения, которые отпугивали насекомых благодаря выделяемым веществам, - рассказывает доцент кафедры химии и химической технологии НГТУ НЭТИ Евгений Турло. - Например, веточки рябины, которая содержит смертельные для мелких насекомых фитонциды, часто можно было встретить в домах: рябина способна не только отпугивать, но и уничтожать мух и комаров".



Чтобы защититься от мошек, сибиряки также втирали в кожу и волосы деготь. Впрочем, в наше время вряд ли кто-то рискнет воспользоваться этим способом. А вот различные эфирные масла: эвкалипта, кедры, чайного дерева, лаванды, а также экстракты черного перца и апельсина могут быть весьма эффективны. Но наносить их лучше на заранее увлажненную жирным кремом кожу

Синтетические репелленты ученые советуют использовать с осторожностью и наносить их не на кожу, а на одежду. Входящий в состав репеллента газ может вызывать покраснение, сухость, а в некоторых случаях даже ожоги, остановку дыхания и потерю сознания.

Снять воспаление после укусов поможет содовый раствор слабой концентрации - он снимет зуд и отек. А одно из самых бюджетных и лучших средств в борьбе с последствиями укусов - знакомая всем мазь "Звездочка". Она уменьшает раздражение и успокаивает кожу.