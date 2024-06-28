Рецепт подкормки для чеснока

Чеснок выращивается на каждом огороде. Это не очень прихотливое растение, но всего пара действий поможет увеличить урожай вдвое.

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Опытные огородники советуют не вытягивать стрелки, а именно обрывать их, чтобы не повредить сам чеснок. Однако оставьте одну-две стрелки на грядке. Когда они выпрямятся и зацветут, урожай можно будет собирать.

Внесите подкормку из фосфорно-калийных удобрений. Достаточное количество фосфора и калия способствует росту крупных головок. Для подкормки используйте обычный суперфосфат или любое другое удобрение с высоким содержанием фосфора и калия, а также с азотом (однако его должно быть в разы меньше).

Возьмите горячую воду, в ней растворите две столовые ложки суперфосфата и влейте в лейку 10 литров. Одна лейка должна уходить на один квадратный метр. Грядки поливайте по сырой земле.

Ранее глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что если есть планы приобрести дачный участок для посадки овощей и ягод, то следует выбрать земли сельскохозяйственного назначения для садоводства и огородничества. Он отметил, что на таких участках позволяется возводить жилые дома, но без права на регистрацию по месту жительства.