Кварцпаркет: инновационное напольное покрытие из натурального дерева

Ремонт — это почти всегда стресс. Чаще всего он ассоциируется с трудностями и неудобствами, и не зря. Главная причина – необходимость выбора между эстетичностью, практичностью и высокими затратами.

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Но есть приятная новость: изобретения не стоят на месте. В 2022 году появилось покрытие из натуральной древесины — кварцпаркет.

Каждая его плашка — уникальна, как отпечаток пальцев. Это покрытие элегантное, невероятно прочное и имеет доступную цену. Оно готово выдержать любые испытания!

Дело в том, что основа кварцпаркета — плита SPC, которая на 75% состоит из натурального камня. Верхний слой выполнен из строганого шпона ценных пород дерева – дуба,ореха или экзотической породы дерева (тик, венге, дуссия и другие).

Древесные листы получают при срезании поперечных слоев дерева, сохраняя его природную текстуру и изысканный, неповторимый рисунок.

Благодаря каменной основе кварцпаркет стабилен и долговечен, а покрытие из 7 слоев прочного лака защищает уникальную текстуру от выгорания и различных повреждений.

Преимущества кварцпаркета

Использование кварцпаркета в ремонте позволяет современным дизайнерам воплощать в своих проектах самые утонченные и модные интерьеры, а еще применять натуральное дерево даже в самых неожиданных местах.

Например, на кухне, где пол подвержен воздействию масла и воды, или в ванной комнате, где повышенная влажность и мокрый пол после душа – это норма. Даже в таком помещении кварцпаркет не рассохнется и будет радовать своей красотой. Неожиданно, правда?

Стильная укладка елочкой станет прекрасным дополнением для классических кухонь-гостиных, а еще ванных комнат в английском или японском стиле.

Идеи для использования

Кварцпаркет является идеальным выбором для помещений, где установлены системы теплого пола, таких как ванная комната, прихожая или лоджия. Сочетание кварцпаркета с системой теплого пола обеспечивает не только комфорт, но и эффективность использования помещения в любое время года.

Системы теплого пола создают равномерное распределение тепла по всей площади помещения. Кварцпаркет, благодаря своей структуре и материалам, сохраняет тепло, что придает полу приятную теплоту и комфорт при контакте с ним.

Ванная комната часто подвержена повышенной влажности, особенно после принятия душа или ванны. Кварцпаркет, благодаря своей стабильной структуре и прочным защитным слоям, устойчив к воздействию влаги. Это позволяет использовать его в таких условиях без опасения за долговечность и состояние напольного покрытия.

Помимо ванной комнаты, кварцпаркет идеально подходит для прихожих и лоджий, где часто требуется устойчивое к износу и влаге покрытие, способное выдерживать постоянное передвижение и контакт с уличной обувью или плохой теплоизоляцией,

Кстати, использование системы теплого пола в комбинации с кварцпаркетом помогает экономить энергию. Это происходит благодаря более эффективному распределению тепла и снижению потребления энергии на отопление помещения.

Сегодня дизайнеры предпочитают использовать в проектах укладку напольных покрытий одним полотном без порогов, поскольку это выглядит стильно и визуально увеличивает пространство, особенно при применении светлых оттенков кварцпаркета.

Кварцпаркет – это экологичное, красивое и очень практичное напольное покрытие из натурального дерева, а современные технологии делают его надежным и функциональным в любых помещениях и стилях интерьера.