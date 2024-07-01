Кинолог назвал худшие действия при знакомстве с собакой

Худшие действия при первом знакомстве с собакой перечислил в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В первую очередь он указал, что любой неожиданный тесный контакт будет неприятен собаке, особенно если она видит человека впервые.

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«Питомцам не нравится, когда кто-то резко бросается в объятия, трогает морду, похлопывает по бокам или чешет уши. Конечно, есть собаки, которые любят, когда их хватают за морду во время игры, но делать это во время первого знакомства не стоит», — пояснил кинолог.



Кроме того, не следует делать ничего против воли животного. Настойчивый контакт может напугать собаку. В этом случае она может даже укусить незнакомца, пытаясь отстоять свои границы и защитить себя. Если собака отказывает в общении, следует позволить ей уйти.

Не все питомцы одинаково хорошо реагируют и на пристальный взгляд незнакомца. Собаки могут воспринимать прямой взгляд как угрозу нападения, особенно если человек находится на уровне глаз питомца. При зрительном контакте животное покажет в ответ сигналы примирения или может среагировать агрессивным поведением.

«Чтобы правильно познакомиться с собакой, в первую очередь нужно спросить разрешение на контакт у хозяина. Затем присядьте на уровень собаки и спокойно пригласите подойти, называя ее кличку. Если питомец насторожился или испугался, не настаивайте на контакте. Если собака подходит к вам, протяните тыльную сторону руки и позвольте ей вас обнюхать. Когда вы поймете, что питомец настроен положительно, можете аккуратно погладить его ниже линии ошейника», — резюмировал Голубев.



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