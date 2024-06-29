Как вылечить огурцы от серой гнильцы — советы опытных дачников

Одна из проблем огородных огурцов — серая гнильца. О ее наличии могут говорить бурые пятна на листьях. Они расплывчатые, быстро сливаются друг с другом и покрываются дымчатым налетом. Инфекция распространяется и на плоды — они начинают гнить со стороны цветка.

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Гнильца берется из почвы, где патогенные грибы проводят зиму. В растение она попадает через пестики цветов и раны. Споры переносятся дождями, ветром и через садовые инструменты.

Чтобы избежать появления гнильцы на огурцах, не допускайте загущения посева. Сажайте их на оптимальном расстоянии друг от друга. Кроме того, соблюдайте севооборот и вовремя убирайте ботву.

Если избежать напасти не удалось, при появлении первых признаков заболевания оборвите все пораженные листья и плоды. При небольшом поражении помогают фунгициды.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что огурцы, капуста и сельдерей относятся к дачным культурам, которые нужно поливать чаще остальных. По словам депутата Госдумы, их переувлажнение в то же время нежелательно из-за шанса спровоцировать загнивание корней.

До этого председатель Союза дачников Подмосковья рассказал, что в период подвязывания помидоров не стоит слишком туго перетягивать растения. По его словам, дачники могут использовать стойки, кольца и сетки для помощи пасленовым.