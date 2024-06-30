Кинологи рассказали, умеют ли собаки обманывать хозяев

Собака — верный друг человека, который всегда рядом. Животные отлично умеют чувствовать настроение хозяев. О том, умеют ли домашние питомцы обманывать людей, рассказали кинологи.

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Иногда четвероногие могут использовать свою сообразительность для обмана хозяина. Ученые доказали, что питомцы могут не просто следить за человеком, но и в определенной мере запоминать и адаптироваться к распорядку дня человека. Собаки могут предугадывать, когда хозяин вернется домой или решит пойти на прогулку.

Животные могут притворяться голодными, чтобы получить лакомства или манипулировать для собственных целей. Хорошая память позволяет легко достичь желаний. Помимо этого, они могут запоминать реакции и хитрить, сообщило издание Pravda.ru.

29 июня ветеринарный врач-терапевт Анастасия Варфоломеева и эксперт бренда товаров для животных Triol Валерия Козельская сообщила, что в деревенской среде домашних животных могут подстерегать риски, ведущие к получению травм и отравлению. По ее словам, перед поездкой на дачу с питомцами необходимо проверить окружающую среду на наличие опасных растений.