Кинологи раскрыли, умеют ли собаки обманывать хозяев

Собаки могут обманывать своих хозяев, сообщили Pravda.ru кинологи. По словам специалистов, доказано, что у собак довольно хорошая память, что позволяет им легко достигать своих целей.

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По мнению экспертов, собаки прекрасно чувствуют настроение человека и всегда находятся рядом, однако нередко они используют свою наблюдательность в личных целях и могут даже обманывать хозяина. Исследования доказывают, что собаки не просто следят за человеком — они запоминают и адаптируются к распорядку дня своего хозяина. Эта способность помогает им предугадывать, когда он вернется с работы или отправится на прогулку.

Кинологи считают, что благодаря наблюдательности собаки могут хитрить — они запоминают реакции человека, чтобы в будущем знать, как себя вести. Например, питомцы способны притворяться голодными, чтобы получить лакомство.

Ранее тренер и методист кинологического центра Яна Орлова сообщила, что собаки могут учуять болезнь у человека по изменившемуся запаху. Она добавила, что такую чувствительность у животных можно развивать. По словам эксперта, такой вид диагностики может иметь погрешность из-за того, что диагностируемый мог долгое время контактировать с больным человеком. Орлова обратила внимание и на то, что на разных стадиях заболевания запах может отличаться.