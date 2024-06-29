Пять комнатных растений, подходящих для аллергиков

Эксперты перечислили несколько видов растений и цветов, которые выделяют крайне мало пыльцы и подходят для людей, страдающих от аллергических реакций, передает издание Marie Claire.

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Многие сталкиваются с аллергией на пыльцу, которая приводит к таким неприятным последствиям, как чихание, насморк и кожный зуд. Из-за этого люди не могут позволить себе ни зеленый сад, ни большинство комнатных растений.

Однако, как заявляет эксперт Крис Боннетт, существует пять идеальных растений для аллергиков.

Розы

Эти цветы содержат чрезвычайно мало пыльцы, поэтому их можно выращивать как в саду, так и на подоконнике. Та пыльца, которую розы выделяют, слишком тяжелая, чтобы переноситься по воздуху.

Тысячелистник

За тысячелистником легко ухаживать, и он также содержит малое количество пыльцы. Это растение непривередливо к уходу, но предпочитает много солнца и высокую влажность.

Камелия

У камелии пыльца не переносится далеко, поскольку мужские и женские репродуктивные органы расположены на одном цветке. Для первого его цветения потребуется много времени, поэтому запаситесь терпением. Зимой камелию можно переместить с балкона в прихожую.

Лобелия

Это растение тоже требует много солнечного света и не переносит даже небольшой тени. Лобелия обязательно придаст яркости вашему подоконнику и будет радовать двугубыми цветками, выделяя мало пальцы.

Герань

Самое популярное комнатное растение как у аллергиков, так и у людей, не страдающих этим недугом. Цветы герани бывают разных оттенков – белого, розового, синего и фиолетового.

Герань нетребовательна к грунту и уходу, но боится сквозняков. Для этих цветов нужна подкормка примерно раз в три месяца зимой, а летом – раз в две недели.