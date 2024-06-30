Как вытащить клеща у кошки правильно? Рассказал ветеринар

"Большое количество клещей обитает в траве, однако люди и животные могут приносить их в дома. Поэтому укусы подобных кровососущих паразитов в некоторой степени угрожают даже тем питомцам, которые никогда не бывают на улице. А у особей, которые имеют доступ к самовыгулу, этих членистоногих обнаруживают достаточно часто", - Екатерина Вильтовская, ветеринарный врач общей практики.



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Как вытащить клеща у кота, пошаговая инструкция, как убрать паразита правильно и без ущерба питомцу — все это рассмотрим в данной статье. Также обсудим рекомендуемые ветеринарными врачами инструменты для извлечения этих паразитов, различные способы защиты любимцев от них и симптомы передаваемых ими болезней.

Опасность клещей

Паразиты впрыскивают в кровь носителей слюну с веществами, препятствующими свертыванию крови — антикоагулянтами — и подавляющими местный иммунитет — иммуносупрессорами. Клещи являются переносчиками возбудителей многих паразитарных заболеваний, попадающих в кровь жертвы со слюной. Именно они переносят такие болезни как, например, гемобартонеллез (инфекционная анемия, при которой в организме снижается количество клеток, переносящих кислород). Особенно клещи опасны для пород без шерсти, так как доступ к их коже проще.

Опасность некорректного извлечения

При неправильном удалении паразита его ротовой аппарат, состоящий из хоботка и зубчиков, отрывается от его головогруди и остается под кожей укушенного животного. В этом случае членистоногое погибает, и зараженная слюна из его организма перестает попадать в кровь питомца. Но фрагмент паразита, застрявший в коже кошки — нестерильное инородное тело, которое может положить начало местному воспалительному процессу.

Пытаясь самостоятельно вытащить ротовой аппарат паразита, можно дополнительно травмировать кожу. Поэтому его извлечение лучше доверить ветеринарному врачу.

Необходимые средства

Материалов о том, как верно извлечь паразита, достаточно много, но не во всех из них описано, как убрать клеща у кошки и вытащить, не принеся вред питомцу.

Так, в некоторых статьях рекомендуется доставать клеща руками, однако при этом велик риск раздавить его и впрыснуть его биологические жидкости вместе с содержащимися в них болезнетворными организмами в кровь. Ветеринарные врачи рекомендуют извлекать паразитов специальным приспособлением для их выкручивания, например, твистером.

Желательно также проконсультироваться с ветеринарным врачом по поводу техники удаления клеща и попросить его показать, как правильно это делать. Например, при первом обнаружении паразита можно отнести любимца к специалисту, чтобы научиться пользоваться инструментами, что при последующих обнаружениях позволит уверенно и быстро повторить его действия.

Для процедуры также могут понадобиться:

Резиновые или латексные перчатки;

Налобный фонарик, настольная лампа либо другой источник дополнительного освещения;

Антисептик для кожи (хлоргексидин);

Герметично закрывающийся контейнер;

Лакомства для кошек.

Процедуру лучше проводить вдвоем, чтобы мягко, но надежно зафиксировать питомца.

Подготовка к процедуре

Для извлечения паразита надо найти спокойное, хорошо освещенное место со столом или широким подоконником либо другой поверхностью, на которую можно положить приготовленный инвентарь. Эту поверхность желательно сначала протереть антисептиком и застелить салфетками или пеленкой.

После этого нужно принести кошку, включить источник дополнительного освещения и направить его на членистоногого. Если паразита удаляют два человека, одному следует удерживать питомца, а другому — выполнять остальные действия.

Кошку требуется фиксировать бережно, но надежно. Желательно удерживать ее лапы, чтобы минимизировать риск травмирования и людей, и самого животного. Для более деликатного воздействия можно использовать плед или полотенце, в которое можно завернуть питомца.

Длительность и итог процедуры во многом зависят от того, будет ли кошка вести себя спокойно. Поэтому человеку (людям), которые извлекают клеща, нужно сохранять спокойствие и ласково разговаривать с питомцем.

Как вытащить клеща у кошки — пошаговая инструкция

При извлечении паразита важно обеспечить комфортное пространство для кошки и использовать правильные инструменты, не прибегая к народным методам, к примеру, таким как применение нитки, растительного масла или медицинского пинцета.

Мы изложим советы ветеринарных врачей по поводу того, как правильно использовать твистер, как вытащить клеща у кошки и дадим рекомендации, как достать его максимально безопасным способом:

Подготовка инвентаря и места для процедуры. Оставьте в доступности инструменты, обеспечьте достаточное освещение и позовите на помощь другого человека, если есть такая возможность; Подготовка пациента. Принесите или позовите кошку, поставьте, усадите или уложите ее в позе, удобной для извлечения паразита, продезинфицируйте место его присасывания; Удаление клеща. Чтобы удалить клеща твистером, поднесите инструмент к паразиту с плоской стороны его тела. Подцепите его, вводя его тело в прорезь. Плавно вращайте инструмент по часовой стрелке или в противоположном направлении (все время в одну сторону), пока он не отделится от кожи питомца.

Меры после удаления клеща

Извлеченного паразита необходимо поместить в подготовленный контейнер. Затем нужно обследовать место присасывания. Если на нем видна черная точка, ротовой аппарат клеща остался под кожей. В этом случае нужно продезинфицировать место присасывания антисептиком и обратиться к ветеринарному врачу.

Контейнер с клещом следует захватить с собой, чтобы отдать его на анализ.

Анализ позволяет узнать, инфицирован ли он болезнетворными микроорганизмами, опасными для кошки, и в случае подтверждения заражения поможет специалисту быстро диагностировать конкретное заболевание.

Чего нельзя делать?

Извлекая клеща твистером, нельзя тянуть паразита, его важно выкручивать.

Ветеринарные врачи категорически не рекомендуют применять народный метод извлечения паразита с помощью подсолнечного масла, потому что его эффективность не доказана, и такой способ может усугубить ситуацию.

Также не стоит брызгать на клеща инсектицидными средствами. Они не помогут избавиться от паразита, но могут навредить кошке и людям, проводящим процедуру.

Не следует использовать какие-либо другие приспособления для самостоятельного извлечения паразита.

Когда требуется помощь ветеринара?

Обратиться к специалисту нужно, если часть клеща осталась в коже животного. Также при любом исходе «домашнего» удаления клеща следует передать его на анализ в ветеринарную клинику, для того чтобы удостовериться, что он ничем не мог заразить любимца. Если же клещ был заражен, анализ позволит установить, какую именно болезнь он передал животному, благодаря чему ветеринарный врач сможет своевременно назначить лечение.

Возможные клинические признаки заболеваний, передаваемых клещами:

Вялость, сонливость;

Затрудненное дыхание;

Изменения стула;

Конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаза);

Кровотечение из носа;

Отсутствие аппетита;

Повышение температуры тела;

Пожелтение кожи и слизистых оболочек;

Рвота;

Синяки;

Судороги;

Увеличение лимфоузлов (органы, выполняющие функцию биологического фильтра);

Учащенный пульс;

Хромота.

При обнаружении этих проявлений откладывать визит к специалисту может быть опасно!

Профилактические меры

Лучший способ защитить кошку от болезней, переносимых клещами — не выпускать ее на улицу. Второй важный метод — использование препаратов против наружных паразитов. Они безопасны для питомцев, но делают их кровь токсичной для клещей, и те погибают вскоре после укуса, не успев передать носителю болезнетворные микроорганизмы.

Чтобы корректно подобрать препарат, стоит обратиться к ветеринарному врачу, которые учтет особенности питомца.

Как убрать клеща с кошки — главное

Основная опасность клещей — в переносимых ими инфекционных заболеваниях, которые могут негативно сказываться на сердечно-сосудистой, опорно-двигательной, нервной системах и т. д;

Кровососущие паразиты особенно опасны для бесшерстных или короткошерстных пород кошек (донской и канадский сфинксы, корниш-рекс и т. д.), однако представляют угрозу для всех животных, независимо от длины шерсти;

Перед тем, как достать клеща у кошки и убрать его, чтобы он больше ни на кого не напал, нужно подготовить место и инвентарь и успокоить питомца. В идеальной ситуации манипуляцию стоить доверить ветеринарному врачу;

Для процедуры нужны: дополнительное освещение, перчатки, инструмент по выбору, антисептик и контейнер для извлеченного паразита;

Ветеринарные врачи рекомендуют извлекать клещей твистером – специальным инструментом;

Работая твистером, паразита нужно выкрутить (по часовой стрелке или в обратном направлении). Тянуть клеща не следует. Это может привести к тому, что его ротовой аппарат останется под кожей любимца. Если все же ротовой аппарат паразита остался в коже кошки, нужно обратиться к ветеринарному врачу для оказания помощи;

Извлеченного клеща нужно положить в герметично закрываемый контейнер и отдать на анализ — он позволит обнаружить, способен ли паразит заразить животное;

В течение нескольких дней после извлечения клеща нужно наблюдать за состоянием любимца;

В качестве профилактики укусов кровососущих членистоногих рекомендуются регулярные обработки от паразитов. Препарат поможет подобрать ветеринарный специалист, исходя из особенностей конкретного животного.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как достать клеща у кошки и удалить его с кожи максимально безопасно?

Прежде всего, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом, а затем выберите инструмент для процедуры. Специалисты советуют применять твистер и категорически не рекомендуют использовать другие инструменты и народные методы. Приготовив инвентарь и место для процедуры с достаточным освещением, нужно успокоить и мягко зафиксировать кошку, при необходимости прибегнув к помощи другого человека. Затем нужно надеть перчатки и продезинфицировать место присасывания паразита антисептиком. После этого можно извлекать клеща по часовой стрелке или против нее.

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