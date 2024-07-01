Чем лабрадор отличается от ретривера: девять основных отличий

Две эти породы, относящиеся к группе, именуемой «ретриверы», имеют близкое родство и схожие внешние характеристики. Однако у каждой из них есть свои индивидуальные особенности, которые позволяют специалистам и любителям различать их. В этой статье расскажем, чем лабрадор отличается от ретривера, характерные отличия, в чем разница между двумя собаками – все в нашем материале.

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Оба этих питомца характеризуются внушительными габаритами и миролюбивым нравом. Они обладают впечатляющими интеллектуальными способностями и идеально подходят на роль семейного любимчика. Кроме того, псов используют в качестве канистерапевтов и поводырей. Поэтому можно с уверенностью сказать, что породы отличаются универсальностью.

Голова

Череп золотистого ретривера имеет крупные размеры, он достаточно широкий. Лоб выглядит выпуклым и округлым. Затылочный бугор почти незаметен. Щеки слегка выделяются. Морда вытянута и сужена к краям. У лабрадора она также крупная, но выглядит более массивной и широкой, не так сильно удлинена, как у голденов. Мочка носа заметно крупнее, ноздри открытые, немаленькие по размеру.

Глаза

Выразительное выражение морде голденов придают темные, с хорошо пигментированными веками глаза. Согласно стандарту породы, окрас радужной оболочки у золотистых ретриверов должен быть исключительно темно-карим. Этот контраст между светлой шерстью и темными глазами придает им очаровательный и запоминающийся вид.

В отличие от голденов, у лабрадоров насыщенная обводка глаз не является обязательным требованием стандарта. Их глаза могут варьироваться по оттенкам от коричневого до орехового. Разнообразие расцветок глаз считается важным отличием лабрадора от золотистого ретривера.

Туловище

Лабрадоры-ретриверы обладают крепким телосложением, хорошо развитой мускулатурой и крепким костяком. Их глубокая, широкая грудь обеспечивает им достаточную выносливость для плавания и охоты. Поясница выглядит недлинной. Если глядеть на пса сбоку, то линия верха кажется ровной.

Голдены обладают изящным телосложением. Их шея более длинная. Стандартом породы допускается небольшой наклонный переход от спины к хвосту. Этот наклон придает собаке более грациозный и элегантный вид. Несмотря на подобное телосложение, представители породы обладают прочным костяком и сильными лапами, что позволяет им развивать хорошую скорость.

Ноги

У золотистых ретриверов конечности приспособлены для быстрого бега. Эта разница обусловлена предназначением животных. Голдены использовались как охотничьи собаки, которые должны были быстро добираться до дичи и легко добираться назад. Соответственно, их конечности имеют форму, обеспечивающую выносливость.

В отличие от голденов, от лабрадоров не требовали быстрого передвижения по суше, поэтому в процессе селекции больше ориентировались на силу и устойчивость конечностей, а не на возможность развивать огромную скорость. Это делает лабрадоров более приспособленными к выполнению задач, связанных с транспортировкой грузов или помощью людям с ограниченными возможностями.

Хвост

Он у лабрадора-ретривера заметно толще, напоминает по форме хвост выдры. Имеет широкое основание, постепенно сужается к кончику. Хвост средней длины, обеспечивает отличное равновесие при плавании, что имеет решающее значение для этой породы, обожающей воду. Покрыт короткой, плотно прилегающей шерстью, считающейся водоотталкивающей.

Хвост золотистого ретривера — истинное украшение породы и одна из ее отличительных черт. Напоминая пышное перо, он покрыт густой, длинной шерстью, струящейся как шлейф. Хвост обычно держится низко или слегка поднят, выражая различные эмоции, от радости до настороженности. В то время как лабрадор может поднимать его выше уровня верха.

Шерсть

Даже непрофессионал сразу заметит, в чем состоит основное отличие лабрадора от ретривера. Оно заключается в их шерстном покрове. У первых он относительно короткий (около 5 см), плотно прилегающий к туловищу животного. Он равномерно распределен по всему корпусу, без длинных участков или очесов. Шерсть лабрадоров имеет естественный жировой слой, а подшерсток не пропускает воду.

Шерсть у ретриверов более легкая, чем у лабрадоров, она значительно длиннее и может иметь «волну». Волнистость покровного волоса – характерное отличие. Кроме того, шерсть у псов не такая плотно прилегающая и может выглядеть немного лохматой.

Обе породы имеют двойную шерсть, что делает их собаками, которые хорошо переносят непогоду. Хотя шерсть золотистых ретриверов, ввиду ее длины, может требовать более интенсивного ухода.

Окрас

Отличите лабрадора от золотистого ретривера состоит и в разрешенных вариантах окраса.

Первые бывают трех основных цветов: палевый, шоколадный и черный. Палевые лабрадоры имеют светлый, кремовый окрас, а шоколадные – темно-коричневый цвет. Последние обладают насыщенным черным цветом, их покров отличается блеском.

Голден-ретриверы не имеют такого разнообразия окрасов.

Они известны своим характерным золотистым цветом, который может варьироваться от светлого до темного. Их шерсть длиннее, чем у лабрадоров, и у них есть красивые очесы на бедрах, хвосте, шее и задней стороне лап. Они обычно немного светлее основного цвета шерстного покрова.

Вес и рост

Чем лабрадор отличается от ретривера? Параметрами веса и роста. Лабрадоры, как правило, смотрятся мощнее голденов. Это происходит, скорее всего, благодаря более широкому корпусу, грудной клетке, массивной и широкой морде. Однако рост вторых, согласно породному стандарту, может достигать 60 см, а у ретриверов – только 57 см. Максимальный вес голденов также больше – 41 кг.

Характер

Золотистые ретриверы считаются более сдержанными собаками, хотя они обожают людей не меньше лабрадоров. Уравновешенный нрав делает их более подходящими для семей с детьми или для тех, кто ищет более спокойного любимца.

Конечно, невозможно обобщить характер всех представителей породы, ведь он во многом зависит от воспитания. Однако большинство специалистов-кинологов согласны с тем, что лабрадоры, как правило, более открыты и простодушны, чем голдены. Они также более игривы и доверчивы.

Сходство пород

Чем лабрадор отличается от ретривера, мы разобрали. Теперь стоит обратиться к общим характеристикам собак.

К видимым сходствам можно отнести следующее:

Крупный размер животных, позволяющий заводить их либо в больших квартирах, либо в частных домах;

Высокий уровень активности, который говорит о том, что обоим псам будут требоваться нагрузки. Кроме того, эти породы прекрасно подходят для занятия различными видами собачьего спорта;

Прекрасное отношение к детям и другим домашним питомцам. Эти собаки отлично подходят для больших семей;

Высокий уровень интеллекта, позволяющий разучивать с псами всевозможные трюки;

И лабрадор, и ретривер обожают воду. Эта отличительная особенность всех собак, включенных в данную породную группу. Кроме этого, стоит отметить их особую водоотталкивающую шерсть;

Примерно одинаковая продолжительность жизни. Средний ее срок – 11-13 лет;

И та, и другая собака имеет предрасположенность к ожирению, поэтому владельцам рекомендуется контролировать потребление питомцем лакомств;

Эти крупные породы взрослеют дольше мелких и средних. Психологической зрелости они достигают примерно к 2 годам.

Другие виды ретриверов

В группу пород, относящихся к ретриверам, всего входит 6 собак. Все они считаются охотничьими породами и отлично подходят для промысла водоплавающей птицы.

Кроме голденов и лабрадоров, к ним относятся:

Курчавошерстный ретривер . Является старинной породой собак, выведенной в Англии. Происхождением обязан ньюфаундленду и английскому водяному спаниелю. В настоящее время широко распространен по всему миру и по-прежнему ценится как за свои охотничьи качества;

Является старинной породой собак, выведенной в Англии. Происхождением обязан ньюфаундленду и английскому водяному спаниелю. В настоящее время широко распространен по всему миру и по-прежнему ценится как за свои охотничьи качества; Новошотландский толлер . Жизнерадостная и энергичная порода собак среднего размера, происходящая из Новой Шотландии. Псы известны своим отличительным рыже-белым окрасом. Толлер — это рабочая порода, изначально разводимая для извлечения дичи из воды;

Жизнерадостная и энергичная порода собак среднего размера, происходящая из Новой Шотландии. Псы известны своим отличительным рыже-белым окрасом. Толлер — это рабочая порода, изначально разводимая для извлечения дичи из воды; Прямошерстный ретривер . Собака среднего размера с атлетическим телосложением. Их отличительной чертой является плотная, прямая шерсть, которая обычно бывает черного, печеночного или желтого цвета. У них длинные, висячие уши и дружелюбное выражение морды;

Собака среднего размера с атлетическим телосложением. Их отличительной чертой является плотная, прямая шерсть, которая обычно бывает черного, печеночного или желтого цвета. У них длинные, висячие уши и дружелюбное выражение морды; Чесапик-бей-ретривер. Порода из Соединенных Штатов, возникла в 1800-х годах в штате Мэриленд. Выведенная как универсальная охотничья собака, она ценилась за свою способность добывать водоплавающую птицу в сложных условиях, включая холодную воду и густую растительность.

Ретриверы славятся уникальной шерстью, которая обладает водоотталкивающими свойствами. Это делает их идеальными компаньонами для охотников на водоплавающую дичь, так как они могут находиться в холодной воде долгие часы. Шерсть также защищает их от колючих зарослей, позволяя им легко перемещаться по густой растительности.

Кто вам подойдет больше?

Чтобы понять, какая порода вам больше подойдет, лабрадор или ретривер, важно внимательно изучить специфику каждой из них. Стоит учесть, что золотистые ретриверы, как правило, крупнее – выше и тяжелее. Хотя выглядят при этом изящнее.

Если вы не готовы ухаживать за длинной шерстью голденов, то лучше остановить свой выбор на лабрадоре – вычесывать их нужно реже.

Лабрадоры имеют больше вариаций окраски, они включают не только светлые оттенки, но и темные. Поэтому если вы являетесь поклонниками шоколадных или черных собак, то приобретайте эту породу.

Ответы на часто задаваемые вопросы

В чем разница между золотистым ретривером и лабрадором?

Это две популярные породы собак, которых собаководы-новички часто путают из-за их сходного внешнего вида. Однако между ними существует несколько ключевых различий, которые следует учитывать потенциальным владельцам. Во-первых, золотистые ретриверы, как правило, крупнее, их максимальный рост в холке составляет 60 см. У голденов также более длинная шерсть, которая требует регулярного ухода. Кроме того, у золотистых ретриверов длиннее морда.

Чем отличается лабрадор от лабрадора-ретривера?

Это варианты названия одной и той же породы. Наименование с дефисом – прописано в стандарте. Укороченный вариант используют собаководы, чтобы слово было проще выговаривать. По сути, такой породы как «лабрадор» не существует.

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