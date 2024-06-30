Каким опасным заболеванием грозят укусы насекомых для питомцев

Применение современных репеллентов имеет большое значение, особенно при защите продуктивных животных. К наиболее докучающим животных насекомым относятся гнус, слепни, комары, мошки и мокрецы. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Дамир Удавлиев.

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«Особый урон эти летающие насекомые наносят продуктивному животноводству из-за потерь в приросте массы молодняка и снижения удоев коров до 40%, что составляет 100-120 тонн молока и не менее 30 тонн мяса от каждой тысячи голов. По некоторым данным, только за один летний месяц животноводству Тюменской области из-за нападения насекомых был причинен экономический ущерб на сумму более 100 млн. с потерей молока 15-16 тысяч тонн и 3-3,2 тысячи тонн прироста массы молодняка», — объяснил он.



Что касается домашних животных (кошек и собак), то чаще всего они подвергаются укусам клещей, слепней и комаров. И если до кожи сильно лохматых и пушистых питомцев кровососущим насекомым добраться не так просто, то животные «лысых» пород, с короткой гладкой шерстью и те, кто живет на улицах в вольерах, страдают от кровососущих насекомых гораздо чаще и с более серьезными последствиями.

«Насекомые являются переносчиками многих инфекционных и инвазионных болезней таких как малярия, бабезиозы, онхоцеркоз, филяриоз, лейшманиоз и прочих. Одно из самых опасных заболеваний собак и кошек — это сезонное заболевание дирофиляриоз, которое может поражать сердце или кожные покровы. Вспышки заболевания приходятся на период активности различных насекомых, то есть с мая по сентябрь. Основными переносчиками паразитических круглых червей являются комары, реже — другие насекомые, такие как вши, клещи, слепни. Порода, возраст и пол не влияют на заражение гельминтами. Нематоды могут поражать как взрослых собак и кошек, так и новорожденных щенков и котят», — добавил специалист.



Для борьбы с назойливыми насекомыми современная ветеринария предлагает целую гамму препаратов. Репелленты изготавливаются в большинстве своем из тех же компонентов, что и препараты для людей и в основе их лежат такие вещества как диэтилтолуамид (ДЭТА), IR3535, диметилфталат, гексамид, икаридин и другие.

Лучше, конечно, использовать для защиты животных именно ветеринарные препараты, так как они имеют определенные правила использования в зависимости от вида и веса животного, который различен для разных пород. Есть различия и в уровне чувствительности к препарату в зависимости от породы.

«Все тонкости применения препаратов разработчики ветеринарных препаратов прописывают в инструкции по применению. Однако если ветеринарных препаратов нет в наличии, а контакт с насекомыми неизбежен, можно использовать и средства, предназначенные для защиты людей. При этом необходимо помнить, что препараты рассчитаны на вес человека в размере 80-90 кг, поэтому необходимо делать корректировку дозу по весу животного», — рекомендовал он.



Чтобы излишне не нагружать обоняние животных, которое в тысячи раз чувствительнее человеческого, лучше использовать репелленты, предназначенные для детей.

«Для минимизации риска укусов насекомыми и возможности заражения старайтесь в летнее время выгуливать животных днем и обрабатывать их репеллентами для защиты в темное время суток или держать в помещении», — резюмировал Удавлиев.



Ранее россиянам рассказали, какие репелленты эффективнее для защиты от комаров и слепней.