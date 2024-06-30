Всегда сочная свекла: огородники раскрыли секреты богатого урожая

Посадка свеклы рассадой имеет очевидные преимущества, ведь культура не переживает даже небольшие заморозки. Вот нюансы, о которых нужно знать при выращивании этого овоща.

© Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Для свекольной рассады можно взять готовый магазинный грунт. Однако можно приготовить его и своими руками. Для этого возьмите две части торфа, часть перегноя и перепревшего компоста, часть садовой или дерновой земли, 0,5 части промытого песка.

Свекла не любит кислую почву, поэтому добавьте к смеси полстакана древесной золы на пять литров смеси. Просейте получившуюся смесь и пропарьте ее в течение часа в пароварке.

Семена свеклы можно высевать сухими, но пророщенные семена взойдут быстрее. Выкладывайте их на уплотненную почву и засыпьте толщиной 1–1,5 см. После этого разровняйте поверхность. Полейте посевы, но проследите, чтобы семян не было на поверхности земли.

Посевы поставьте в полиэтиленовый пакет или накройте стеклом, а затем уберите в теплое светлое место. До всходов держите рассаду при температуре 18–20 градусов. Как только всходы появятся, убавьте температуру до 14–16 градусов.

Сделайте пикировку рассады, используя тот же грунт, что и при посеве, но добавьте туда столовую ложку нитроаммофоски на каждые пять литров. Не забывайте, что свекла любит свет. Через неделю после пикировки уберите ее в теплицу, но закройте от прямых солнечных лучей.

Когда у сеянцев появятся два-три настоящих листочка, рассаду можно пересаживать в открытый грунт. Свеклу высаживайте на самое солнечное место, чтобы не потерять урожай. На квадратный метр почвы внесите три килограмма компоста или перегноя, а также 30–40 граммов минеральных удобрений. Высадите свеклу в моросящий дождь или вечером, если день выдался сухим и жарким. Не забудьте накрыть свеклу нетканым укрывным материалом на два три дня.

Ранее опытный огородник Елена Литвинова рассказала, что в период формирования завязей и плодоношения необходимо удобрять растения и насыщать почву микроэлементами. По ее словам, для этого подойдет овес, который можно найти в магазинах за сущие копейки.