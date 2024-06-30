В летнем лесу нашли смертельно опасные растения

Летом многие россияне часто выезжают на природу, собирают цветы и ягоды, однако некоторые из них представляют серьезную опасность для здоровья. Например, майский ландыш очень похож на обычный, однако его плоды могут вызвать сильное головокружение и рвоту, рассказали в пресс-службе Рослесинфорга.

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Опасная разновидность ландыша начинает цвести в апреле, а к летним месяцам на стеблях растения появляются ягоды оранжево-красного цвета. Майский ландыш распространен в разнообразных лесах России, включая Забайкалье и Дальний Восток.

Опасность также представляет растение – вороний глаз. Всего одна его ягода может быть смертельной, особенно для детей, которых привлекает яркий вид плодов. Опасность таится не только в самих ягодах, но и в листьях, корнях. Вороний глаз цветет в июле, а плоды созревают к концу лета и встречается почти по всей Европе, включая Урал и Сибирь.

Обмануть своей красотой могут и ягоды волчьего лыка, которые внешне похожи на облепиху. Цветет растение весной и дает плоды летом, распространено в европейской части России, на Кавказе и в Сибири.

«Летальный исход может наступить после нескольких съеденных ягод, а кожный дерматит появляется после контакта с влажной корой или соком растения», – рассказали в Рослесинфорге.



Специалисты напомнили, что с июня до августа цветет белладонна, симптомы отравления этим растением сухость во рту, жжение, затруднение глотания, учащенное сердцебиение, покраснение кожи, светобоязнь, психическое возбуждение, иногда галлюцинации. Быть внимательными советуют также с ягодами паслена, а также избегать контакта с соком болиголова, который содержит сильный яд, пишет russian.rt.com.

Ранее «ФедералПресс» рассказал о смертельной инфекции, которую можно подхватить на даче. Во время садово-огородных работ дачники могут заработать столбняк, например, поранившись о ржавые или грязные предметы, старые шампуры, садовые инструменты или острые детали садовой техники.