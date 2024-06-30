Восемь правил для удачного выращивания груши

Груша будет давать хороший урожай, если правильно за ней ухаживать. Опытные дачники поделились восемью основными правилами, которые нужно соблюдать при выращивании этой культуры.

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Речь идет об обрезке груши. Правило № 1: проводите обрезку ежегодно. Это необходимо для развития и роста дерева. Кроме того, ежегодная обрезка ускоряет формирование кроны и плодов.

Правило № 2: высота штамба не должна быть менее 60 см и более 90 см. Обрезка в первый год определяет этот показатель.

Правило № 3: все волчки вырезайте на протяжении всего сезона. Мощные вертикальные ветви — это паразиты. На волчках не растут плоды, но они забирают все питательные вещества.

Правило № 4: при обрезке делайте крону максимально прозрачной. Это необходимо для того, чтобы плоды получали достаточное количество света для созревания и накапливания витаминов.

Правило № 5: переводите сильные приросты на хорошо развитые боковые ветви, соблюдая принцип соподчинения. Самые мощные побеги должны быть внизу, а слабые — повыше.

Правило № 6: обрежьте растущие вверх скелетные ветви на внешнюю почку, направленную в сторону. Это позволит сделать побег более горизонтальным.

Правило № 7: не допускайте конкуренции в кроне. Вырезайте все сильные побеги, расположенные рядом с центральным проводником. Режьте до 3–5 почек.

Правило № 8: обрезайте ветви не на кольцо, а на хорошо развитый боковой побег, передает Telegram-канал «Моя дача».

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