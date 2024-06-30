Восемь правил для удачного выращивания груши

Делайте это с грушей — и урожай попрет: восемь правил от опытных дачников
Груша будет давать хороший урожай, если правильно за ней ухаживать. Опытные дачники поделились восемью основными правилами, которые нужно соблюдать при выращивании этой культуры.
Речь идет об обрезке груши. Правило № 1: проводите обрезку ежегодно. Это необходимо для развития и роста дерева. Кроме того, ежегодная обрезка ускоряет формирование кроны и плодов.
Правило № 2: высота штамба не должна быть менее 60 см и более 90 см. Обрезка в первый год определяет этот показатель.
Правило № 3: все волчки вырезайте на протяжении всего сезона. Мощные вертикальные ветви — это паразиты. На волчках не растут плоды, но они забирают все питательные вещества.
Правило № 4: при обрезке делайте крону максимально прозрачной. Это необходимо для того, чтобы плоды получали достаточное количество света для созревания и накапливания витаминов.
Правило № 5: переводите сильные приросты на хорошо развитые боковые ветви, соблюдая принцип соподчинения. Самые мощные побеги должны быть внизу, а слабые — повыше.
Правило № 6: обрежьте растущие вверх скелетные ветви на внешнюю почку, направленную в сторону. Это позволит сделать побег более горизонтальным.
Правило № 7: не допускайте конкуренции в кроне. Вырезайте все сильные побеги, расположенные рядом с центральным проводником. Режьте до 3–5 почек.
Правило № 8: обрезайте ветви не на кольцо, а на хорошо развитый боковой побег, передает Telegram-канал «Моя дача».
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