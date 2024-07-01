Агроном объяснил, чем не нужно удобрять розы

Распространенное мнение, что розы рекомендуется удобрять йодом, ошибочно: эти цветы не нуждаются в такой подкормке. Об этом рассказал агроном Михаил Воробьев, пишет argumenti.ru.

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По словам Воробьева, йод действительно нужен розам, но в микроскопической дозировке, которая имеется в навозе и золе. Если данные удобрения есть в цветнике, этого достаточно.

«Если будет превышение, то, соответственно, произойдет дисбаланс, плохое усвоение других микроэлементов, йод вступит в ненужные реакции и поэтому цветы погибнут», – предупредил агроном.



Ранее агроном Александр Арефьев рассказал, что необходимость полива растений на даче следует определять по состоянию почвы. Лучше всего, если она будет постоянно слегка влажной.