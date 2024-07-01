Синоптик Вильфанд: в Москву придут египетские ночи

В начале июля в Москве наступят аномально теплые, египетские ночи, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что днем 1 июля воздух прогреется до 31–33 градусов. Уже 2 и 3 июля температура поднимется до 32–34 градусов тепла, а 4 июля жара сохранится на уровне 32 градусов. При этом в ночные часы температура не будет опускаться ниже 19–21 градуса, а в центре Москвы ночной воздух будет охлаждаться только до 23–25 градусов.

"Плюс 23–25 – это ночи египетские. Причем не в переносном, а в прямом смысле. Аномально жаркая погода", – цитирует Вильфанда ТАСС.

Эксперт также отметил, что температура воздуха в столице снизится только в выходные дни. Столбики термометров опустятся по меньшей мере на 6–7 градусов, уточнил он.

На фоне прогнозов синоптиков эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что защитить свою квартиру от жары можно с помощью светоотражающей пленки и штор.

В беседе с News.ru он обратил внимание, что больше всего тепла в квартиру поступает через так называемые слабые места, которыми являются окна и щели, а также в результате нагрева кровли.

По словам эксперта, выбирая светоотражающую пленку, необходимо обратить внимание на ее светопропускающие свойства. При этом он обратил внимание, что не стоит полностью блокировать доступ света в помещение. Для квартиры с окнами, выходящими на южную сторону здания, Бондарь назвал оптимальным показатель 15–35%.

При установке такой пленки эксперт рекомендовал обращаться к профессионалам. Он объяснил это тем, что они смогут качественно провести монтаж, оградив таким образом хозяина квартиры от возможных проблем с управляющей компанией или соседями. Однако Бондарь отметил, что наклеить эту пленку удастся и самостоятельно после подробного изучения нескольких обучающих материалов.

Альтернативой таким пленкам специалист назвал шторы или жалюзи со светоотражающим покрытием.

Эксперт рекомендовал отдавать предпочтение шторам светлого оттенка, поскольку они лучше отражают солнечные лучи. Он обратил внимание, что их установка не требует согласований и дает возможность регулировать уровень освещенности помещения в течение дня.

"Для усиления эффекта охлаждения можно использовать следующий метод: периодически опрыскивать шторы холодной водой. Это создает эффект испарительного охлаждения и может снизить температуру в комнате на несколько градусов", – отметил он.

Ранее хирург Александр Умнов рекомендовал москвичам выбирать для защиты детей от жары одежду и головные уборы светлых цветов. Так, в жаркую погоду он посоветовал отдавать предпочтение белому, серому, желтому или бледно-зеленому цвету, поскольку они меньше поглощают солнечный свет и тепло.