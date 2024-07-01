Каких питомцев чаще всего кусают насекомые

Биолог Удавлиев: кошек и собак чаще всего кусают клещи, слепни и комары. Причём больше всего достаётся животным «лысых» пород, с короткой гладкой шерстью, и живущим в вольерах на улице. Доступ к их коже намного легче, чем у лохматых и пушистых. Но и последствия укусов более серьёзные, рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Дамир Удавлиев.

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Опасные для животных насекомые

По словам специалиста, насекомые переносят множество болезней. Среди них, например, малярия, бабезиозы, онхоцеркоз, филяриоз и лейшманиоз.

И одно из самых опасных для собак и кошек — дирофиляриоз. Это заболевание может поражать сердце или кожные покровы.

Оно сезонное — вспышки происходят с мая по сентябрь, когда активны различные насекомые. Основные переносчики — комары. Реже — вши, клещи, слепни.

«Порода, возраст и пол не влияют на заражение гельминтами. Нематоды могут поражать как взрослых собак и кошек, так и новорождённых щенков и котят», — объяснил «Газете.ru» Удавлиев.



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