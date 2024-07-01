Кинологи назвали самую популярную породу собак в России

Любимым домашним животным у россиян остаётся немецкий шпиц.

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Он занимает первую строчку восемь лет подряд, рассказал агентству городских новостей «Москва» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«В нашем ежегодном рейтинге, который мы составляем на основании единой родословной книги РКФ, эта порода на данный момент — несменный лидер», — отметил он.



По словам Голубева, раньше в России было принято заводить крупных рабочих собак, например, ротвейлеров и кавказских овчарок. Сейчас образ жизни человека изменился и в мегаполисах небольшие собаки-компаньоны отлично уживаются в городской среде. Они «подстраиваются под график хозяина, могут легко адаптироваться к новой обстановке, их легко брать с собой в путешествия». Кинолог назвал современную собаку другом и членом семьи, а не помощником, который пасёт стада или охраняет дом.