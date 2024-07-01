«Страшные обжоры»: как правильно выращивать баклажаны

Мечта дачников о достойных урожаях такой культуры, как баклажаны, часто так и остается мечтой. Как найти подход к «синеньким», а также вырастить без лишних хлопот огурцы, выясняла «Вечерняя Москва».

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По мнению биохимика и дачницы Екатерины Поповой, начинать надо с правильного выбора сорта. Учитывая наше короткое лето, отдавать предпочтение стоит ранним сортам и гибридам баклажанов. А таких — спасибо селекционерам! — сегодня выведено предостаточно.

Кормить не пробовали?

Начнем с баклажанов. Признаюсь, я и сама когда-то считала, что пытаться вырастить их в Подмосковье — артель «Напрасный труд». До тех пор пока не «раскусила» эту культуру. Баклажаны — страшные обжоры! И если держать их на суровой диете, урожая лучше не ждать. Поэтому, если вы с осени не подготовили под них питательную почву с добавлением перепревшего навоза или компоста с добавлением биогумуса, то кормите их на совесть сейчас. Если ваши баклажаны уже набрали бутоны или начали цвести, отдайте предпочтение калийно-фосфорным удобрениям. Но от азотных тоже не отказывайтесь: помните, что баклажаны — те еще обжоры!

Теперь о том, где предпочтительнее выращивать культуру — в теплице или в открытом грунте. Многие считают, что в открытом грунте баклажаны урожая не дают: слишком уж теплолюбивы. Другие голосуют только за открытый грунт: мол, пыльца у растений крупная и тяжелая, в теплице опыление происходит плохо: ветра-то нет. Я три года выращиваю сорт «Король Севера» на грядке, в открытом грунте. Всегда с урожаем. И отлично чувствуют себя в теплице мои гибриды «Валентина F1» и «Жизель F1». Правда, есть риск, что тепличные баклажаны подвергнутся атаке такого страшного вредителя, как паутинный клещ. Особенно часто это происходит в жару. В качестве профилактики можно опрыскать кустики препаратами «Фитоверм» или «Клещевит», чтобы не волноваться за растения.

Нужно ли пасынковать баклажаны? Я уже давно этого не делаю: ну нет в этом необходимости! Это же не помидоры, у которых не удалять пасынки значит остаться без урожая. А вот подвязать баклажаны, чтобы они не сломались под грузом плодов, надо обязательно!

Огурцы поперли!

Кто-то из дачников уже отметил праздник первого огурца, у кого-то огурцы в теплицах и на грядках только-только завязываются, и в этот момент надо не пропустить важную для растений подкормку. Возьмите половину стакана куриного помета (он продается в гранулах) на 10 литров воды и полейте огурцы (по 2 л под куст). Через 3–4 дня угостите их такой подкормкой: 3 стакана золы залейте 10 л воды, дайте немного настояться и полейте под корень, снова по 2 л под куст.

Казалось бы, опытные огородники никаких открытий при выращивании этой культуры сделать не могут: вырасти крепкую рассаду, пересади в теплицу, затем сформируй... А вот последнее как раз можно пропустить! Некоторые давно уже не тратят время на обрезку и формирование плетей, разрешая огурцам в теплице расти так, как им заблагорассудится. Достаточно натянуть специальную сетку для огурцов, за которую они будут цепляться усами, и отпустить их в свободное плавание. Опасения, что растение не выдержит огромного урожая, не должны вас тревожить: если огурцы растут на хорошей почве и вы не забываете их подкормить — они даже с самым щедрым урожаем справятся. Ведь своя ноша не тянет.

© Вечерняя Москва

Не разочаруют

Вот топ-5 сортов, которые, по отзывам дачников, отлично зарекомендовали себя на подмосковных участках.

АГАТ F1

Высокоурожайный ранний гибрид. Вес плодов — 220–250 г. Длина — 20–23 см. Плоды негорькие, их можно не вымачивать перед при готовлением. Шипов на шапочке почти нет.

ФАБИНА F1

Ранний гибрид. Созревает за 70 дней. Кусты высотой примерно 60 см. На одном кусте вырастает по 7–8 плодов.

ВАЛЕНТИНА F1

Раннеспелый гибрид, начинает плодоносить через 60–63 дня после высадки в грунт. Высокорослый, плоды удлиненные (26 х 5 см), черного цвета, весом 200–250 г, с великолепными вкусовыми качествами.

КОРОЛЬ СЕВЕРА F1

Один из самых ранних, урожайных и некапризных, устойчив к холодной погоде. Куст высотой 40–45 сантиметров. Для теплиц и открытого грунта, с длинными цилиндрическими плодами, достигающими веса до 300 г. Мякоть не горчит.

АНДРЮША F1

Относится к среднеранним сортам. Вегетационный период — 100–110 дней. Для теплиц и открытого грунта. Созревание происходит 3,5–4 месяца.