Эксперты назвали подкормку для полива дачных растений

В Подмосковье в разгаре дачный сезон. Многие садоводы используют при поливе воду с добавленными компонентами, которые полезны и для почвы, и для растений. В основном такие добавки есть в каждом доме и, по словам дачников, они действительно показывают результат. Свою подборку полезных советов составило издание Pravda.Ru.

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Например, можно добавить в поливочную воду яичную скорлупу. Она является источником кальция для растений и вдобавок улучшает состояние почвы. На бочку с водой понадобится 5-10 измельченных скорлупок. А еще некоторые добавляют древесную золу, богатую полезными минералами. Зола повышает кислотность почвы - это важно для ряда растений. На бочку хватит одного-двух стаканов.

У всех в аптечке имеется активированный уголь. Он помогает очистить поливочную воду от примесей и токсинов, благотворно влияет на состояние почвы и усвоение растениями питательных веществ. В бочку следует поместить одну-две таблетки. Не отходя далеко от аптечной темы, авторы подборки предлагают воспользоваться аспирином: он спасает растения, поврежденные засухой и болезнями. В 10 литров нужно добавить одну таблетку.

Кроме того, некоторые дачники добавляют в поливочную воду пищевую дрожжевую смесь. Она тоже помогает улучшить состав почвы и стимулировать развитие растений. Нужно развести одну столовую ложку смеси в одном литре теплой воды, оставить на полчаса и вылить в бочку.