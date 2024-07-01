Эксперт назвал эффективные методы защитить квартиру от жары

Защитить квартиру от жары можно с помощью светоотражающей пленки и шторы, рассказал NEWS.ru эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Согласно санитарным нормам, оптимальная температура в жилых помещениях летом должна составлять 20–22 °C, но в периоды аномальной жары достичь этих показателей без специальных мер защиты практически невозможно.

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"Больше всего тепла в квартиру попадает через так называемые слабые места — окна, щели, от нагрева кровли и прочие. Поэтому одним из наиболее эффективных современных решений являются светоотражающие пленки. При выборе пленки стоит обратить внимание на ее светопропускающие свойства. Для южной стороны оптимальным будет показатель 15–35%. При этом, конечно, не стоит полностью блокировать доступ света в помещение", — сказал собеседник.



По словам эксперта, при установке пленки рекомендуется обращаться к профессионалам, поскольку это обеспечит качественный монтаж и защитит от возможных проблем с управляющей компанией или соседями. Однако такую пленку можно наклеить и самостоятельно, если подробно изучить несколько обучающих материалов, добавил Бондарь.

"Альтернативой пленкам могут служить специальные шторы или жалюзи со светоотражающим покрытием. Их установка не требует согласований и позволяет легко регулировать уровень освещенности в течение дня. При выборе штор стоит отдать предпочтение светлым оттенкам, особенно белому, так как они лучше отражают солнечные лучи. Для усиления эффекта охлаждения можно использовать следующий метод: периодически опрыскивать шторы холодной водой. Это создает эффект испарительного охлаждения и может снизить температуру в комнате на несколько градусов", — сообщил эксперт.



Для поддержания комфортной температуры в квартире также рекомендуется минимизировать использование бытовых приборов, выделяющих тепло, особенно в дневные часы. Бондарь пояснил, что это не только поможет сохранить прохладу, но и снизит нагрузку на электросеть дома, которая летом находится под особым ударом.

Об аномальной жаре в России в первую неделю июля ранее предупредил замначальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков. По его словам, повышенная температура воздуха будет наблюдаться практически во всех регионах страны. При этом даже в северных областях ожидается около +30 градусов в дневные часы.