Эксперты объяснили, какую посуду лучше не ставить в посудомойку

Современная посудомоечная машина вписывается в любой кухонный гарнитур, экономит время и силы. Однако важно помнить, что в нее нельзя ставить некоторые виды посуды. Неправильный подход к использованию удобной техники может обернуться испорченной кухонной утварью. О том, что лучше не мыть в посудомойке, рассказала Общественная служба новостей.

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Некоторые предметы безнадежно портятся после «купания». Деревянная посуда трескается и разбухает, лезвия ножей могут затупиться, чугунная посуда теряет антипригарные свойства и ржавеет, медная, алюминиевая, мельхиоровая и латунная - тускнеет и лишается верхнего слоя, хрустальная - утрачивает блеск и порой разбивается, каменная - разрушается изнутри из-за горячей воды.

С осторожностью следует загружать в посудомойку посуду с антипригарным покрытием. Лучше делать это редко и после завершения процесса протирать салфеткой с растительным маслом. Также важно учитывать, что фарфор и керамика с росписью после посудомойки могут повредиться. Не стоит часто мыть таким способом термосы, иначе они перестанут сохранять тепло. Силиконовую утварь тоже нужно класть в посудомойку с осторожностью, так как материал способен впитывать химические вещества из моющего средства.

Засорить или даже испортить посудомойку может тарелка с засохшими остатками еды или сковорода с пригоревшим жиром. Лучше вручную убрать все это и тогда уже загрузить. Дренаж быстро забивают бумажные наклейки с липким слоем, сигаретный пепел от пепельниц. Не стоит мыть в посудомойке емкости от краски, клея и косметики - содержащиеся вещества могут вступить в реакцию с моющим средством.