В Госдуме заявили о необходимости «всеобщей регистрации» домашних животных в РФ

Сейчас в ряде регионов страны питомцев документируют экспериментально.

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Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Я считаю, что всеобщая регистрация животных необходима, и мы к этому обязательно придём. Мы сейчас начали с того, что дали полномочия регистрировать животных регионам РФ. Пока это происходит в виде эксперимента. Более 20 субъектов РФ его сейчас реализуют, мы им дали такую возможность законодательную. Их география от Ямало-Ненецкого автономного округа до Московской области. Этот эксперимент проходит очень хорошо. Везде без боев, абсолютно спокойно, ритмично ведётся процедура. Опыт, который сейчас накоплен этими субъектами РФ, надо транслировать и потихоньку на другие регионы. Но делать это мягко, не вводить пока никаких штрафов, а дать возможность сначала ответственным хозяевам зарегистрировать своих питомцев, а потом создавать условия для того, чтобы эта регистрация стала всеобщей».



Ранее глава комитета ветеринарии Москвы назвал безопасным чипирование домашних животных. По словам Алексея Сауткина, вокруг этой процедуры ходит много слухов и есть много мифов.

«О том, что сядут батарейки, что чип сломается и уйдёт в тело питомца. В чипе нет батареек от слова «совсем», а срок годности микросхемы намного превышает срок жизни животных. Перед установкой врач обязательно проверяет изделие, сканирует специальным устройством. Если чип исправен, он вводится животному, и питомец получает 15-значный номер, который затем заносится в базу», — сказал Сауткин в интервью ТАСС.



Специалист отметил, что чипирование может уберечь питомца от многих неприятностей. Например, в случае потери животное в клинике могут просканировать и по чипу определить, кому оно принадлежит.