Ветеринар предупредил об опасности теплового удара у домашних животных

Особенную осторожность следует проявить хозяевам собак лохматых и мелких пород.

© РИА Новости

Если у питомца в жаркую погоду наблюдается тошнота и вялость, его необходимо охладить при помощи компресса и напоить водой. После этого животное следует доставить в клинику.

Такие рекомендации в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» дал Ян Ермолов.

«Тепловой удар возможен, и это не только собак касается, но и других животных. Даже у попугайчиков может быть. И меры профилактики такие же, как у человека: доступ к воде, избегание длительных прогулок именно в жару — стоит выбирать или утренние, или вечерние часы. Ну и более подвержены лохматые собаки и мелкие породы, такие как йорки и тойтерьеры. С лохматыми собаками стоит обратиться к грумеру и своего питомца постричь максимально коротко, можно как-то креативно. Главное, чтобы часть туловища, например, спина, были с короткой шерстью. Ну и если тепловой удар всё-таки случился, питомца тошнит, он вялый, неактивный, есть отказывается, то первая помощь — это бутылка воды. Постараться максимально быстро охладить своего питомца. И какая-нибудь влажная тряпка будет лучшим лечением, некий компресс. А потом уже, как стабилизируется, идти в клинику».



Ранее ветеринар предупредила об опасности кондиционеров для кошек. У животных возникает «температурный стресс» из-за переохлаждения.

Питомец может заболеть ОРВИ, отметила Ангелина Сиротина