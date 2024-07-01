Как правильно рассчитать площадь комнаты или ее части

При ремонте приходится рассчитывать количество необходимых материалов. Хорошо, если нужно посчитать расход для комнаты или какой-то области прямоугольной формы, но бывает, что надо определить количество материала для площади неправильной формы — полукруга или комнаты в форме буквы «г».

© Мир квартир

Разбираем способы расчета площади комнат правильной формы и рассказываем о способах определения площадей разной конфигурации.

Как правильно рассчитать площадь

Стандартная единица измерения площади — квадратный метр. Он равен площади квадрата — фигуры с углами 90 градусов и равными сторонами длиной 1 м. Именно в квадратных метрах рассчитывают площади квартир, отдельных помещений, гаражей, частей помещений, например, стен, полов, оконных проемов. Чтобы посчитать площадь, нужны:

Строительная рулетка или измерительная лента, но если есть, можно использовать лазерную рулетку;

Бумага и ручка или карандаш — чтобы записать измерения.

Для расчета площади измерять нужно по самым крайним точкам. Например, если вам нужно померять площадь стены комнаты, меряйте ее высоту вместе с плинтусом и наличником.

Расчет площади комнаты в форме квадрата

Если у вашей комнаты форма квадрата или вам, например, нужно рассчитать площадь части стены квадратной формы для отделки, понадобится единственное значение — длина стороны квадрата. Но даже если вы думаете, что фигура квадратной формы, лучше померяйте обе ее стороны. К примеру, если одна сторона больше на 5 сантиметров, в замерах уже будет ошибка. В таком случае вы можете неверно рассчитать расход каких-то строительных материалов и их вам не хватит.

Формула расчета площади квадрата выглядит так: S = a x a, где а — длина стороны фигуры. Например, если длина одной стены квадратной комнаты равна 4 м, то ее площадь будет равна: S = 4 х 4 = 16 кв. м.

Расчет площади комнаты в форме прямоугольника

Для расчета площади такой фигуры используют формулу: S = a x b, где а и b — длина и ширина сторон прямоугольника. Например, если длина комнаты — 6 м, а ее ширина — 4м, то площадь будет равна: S = 6 х 4 = 24 кв. м.

Как рассчитать площадь стены без площади окна, двери или балконного проема

Чтобы рассчитать отдельную площадь стены, в которой есть окно, дверь, балконный проем, нужно:

Рассчитать площадь стены;

Рассчитать площадь проема;

Отнять от площади стены площадь проема.

К примеру, площадь стены равна 15 кв. м, а площадь окна — 4,5 кв. м. Тогда искомая площадь будет равна: S = 15 - 4,5 = 10,5 кв. м.

Как рассчитать площадь комнаты неправильной формы

Иногда у комнаты нестандартная форма, которую тяжело отнести к какой-то фигуре. В этом случае можно воспользоваться одним из способов:

Специальные формулы. К примеру, с помощью отдельных формул можно рассчитать площадь трапеции или треугольника;

Метод разбивки. Он предполагает разбивку сложной фигуры на несколько простых. К примеру, если ваша комната по форме напоминает букву «г», то ее можно разбить на две части, например, два прямоугольника или прямоугольник и квадрат — в зависимости от того, какой длины стороны у отдельных фигур. После этого нужно рассчитать отдельно площадь каждой фигуры, а потом найти их сумму. Предположим, ваша комната в форме буквы «г» делится на квадрат со стороной 3 м и прямоугольник со сторонами 5 м и 2 м. Тогда площадь одной фигуры будет равна: S = 3 х 3 = 9 кв. м. Площадь второй фигуры будет равна: S = 5 х 2 = 10 кв. м. Общая площадь комнаты будет равна: S = 9 + 10 = 19 кв. м.

Расчет площади комнаты с закругленными стенами

Если у комнаты одна из стен закруглена, то для расчета ее площади также будет нужно разделить комнату на две отдельные фигуры: на квадрат или прямоугольник и полукруг. Затем для каждой из фигур отдельно вычисляют площадь и складывают полученные значения.

Чтобы рассчитать площадь полукруга, можно использовать формулу: S = π х R²/2, где π – постоянная, равная 3,14, а R — радиус круга. Чтобы найти диаметр, основание полукруга — его диаметр, нужно разделить на два. К примеру, основание полукруга равно 4м, тогда его радиус будет равен: R = 4/2 = 2м. Находим площадь полукруга S = 3,14 х 2²/2 = 6,28 кв. м.

Находим площадь прямоугольника — второй части комнаты. Предположим, что она представляет собой прямоугольник со сторонами 4 м и 3 м. Площадь будет равна: S = 4 х 3 = 12 кв. м. кв. Общая площадь комнаты будет равна: S = 6,28 + 12 = 18,28 кв. м.

Как рассчитать площадь арки

Иногда нужно выполнить отделку арки, например, чтобы рассчитать необходимое количество краски, обоев, либо гипсокартон — для создания идеально ровной поверхности и монтажа внутрь арки осветительных приборов.

Комментирует Евгений Любушкин, руководитель отдела технической поддержки «Кнауф Гипс»:

«Гипсокартон и другие листовые материалы — практически идеальный вариант для создания криволинейных поверхностей. Их способность гнуться, сохраняя свойства готовой системы, хорошо изучена и испытана. Альбомы рабочих чертежей заданных конструкций — потолков, перегородок и облицовок включают по несколько страниц, посвященных сложным формам. Согнуть, например, гипсокартонный лист можно тремя способами: в сухом виде, с увлажнением и с фрезерованием. Можно сделать арку, купол, волну. Для помещений с влажным режимом эксплуатации и дополнительной огнезащиты для создания криволинейных конструкций лучше использовать гипсокартон нового поколения. К примеру, при влажности в помещении свыше 75 % и там, где может быть непосредственный контакт с водой — подойдет Аквапанель. Применение листовых материалов в конструкциях сложных форм дает сравнительно простую технологию монтажа и одновременно максимально снижает цену ошибки – если не что-то получилось, можно недорого и быстро переделать».



Если ширина проема, где нужно выполнить отделку арки, одинаковая, можно использовать формулу расчета площади прямоугольника. Для этого надо умножить ширину арки на ее длину. Для получения точного значения длины надо измерять ее, проведя руками сантиметровую ленту или строительную рулетку по всей длине арки.