Эксперты рассказали, как отдохнуть на даче без вреда для домашних питомцев

В деревенской среде домашних животных могут подстерегать риски, ведущие к получению травм и отравлению. Об этом рассказала ветеринарный врач-терапевт Анастасия Варфоломеева и эксперт бренда товаров для животных Triol Валерия Козельская.

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Перед поездкой на дачу с питомцами необходимо проверить окружающую среду на наличие опасных растений, например лилий, азалий, нарциссов и тюльпанов. Дело в том, что если такие растения будут проглочены животным, это может привести к тяжелым отравлениям, симптомы которых включают рвоту, диарею и даже сердечные нарушения.

Кроме того, кошки и собаки могут столкнуться с угрозами в виде клещей, пчел, ос и муравьев, чьи укусы вызывают аллергические реакции. К тому же клещи являются носителями серьезных инфекций, поэтому важно тщательно осматривать животных после каждой прогулки и использовать средства для профилактики паразитарных заболеваний, такие как антигельминтные препараты, капли и ошейники.

В садах и на огородных участках применение удобрений, пестицидов и гербицидов может также стать причиной серьезного отравления у домашних любимцев. В связи с этим после обработки растений химическими средствами крайне важно исключить возможность контакта питомцев с этими зонами, передает РИАМО.

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