Эксперт рассказал, как адаптировать взрослую собаку к новой семье

Взрослой собаке нужно время для того, чтобы адаптироваться к новым условиям и членам семьи, заявил в беседе с «Радио 1» президент российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он также призвал поощрять питомца за правильное поведение.

© РИА Новости

"Первое время собаке может быть сложно в новом доме в окружении чужих людей. Позвольте питомцу самостоятельно исследовать место, в котором он будет жить. <...> Не нужно на нее давить", — уточнил Голубев.



Кинолог порекомендовал не настаивать на тесном контакте в первое время, но в то же время стоит вводить правила для проживания в доме, чтобы позднее поощрять или ругать питомца. Голубев также уточнил, что можно хвалить питомца за любое желаемое действие, а также проводить больше времени вместе.

Эксперт обратил внимание на то, что не нужно переживать о том, что собака будет тосковать по прежнему хозяину. Окруженная любовью, заботой и комфортом, она будет рада новой семье. В противном случае можно обратиться за помощью к специалистам.

Голубев ранее призвал оградить питомца от дыма, производимого от сигарет или вейпов. Он напомнил, что если питомец найдет устройство и разгрызет его, то может получить серьезное отравление или умереть.