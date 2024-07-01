Обморок у собаки — десять причины и как оказать первую помощь

"Обмороком, или синкопе (синкопальным состоянием), считают внезапную и кратковременную потерю сознания. Состояние связано с временным нарушением мозгового кровотока. В момент обморока происходит резкое снижение мышечного тонуса. Любимец может вдруг упасть и перестать реагировать на внешние раздражители", — Юлия Бубликова, ветеринарный врач общей практики.



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Рассмотрим, какими причинами может быть вызван обморок у собаки, что делать, если питомец потерял сознание и как его лечить. Ветеринарные врачи отмечают — обморок является серьезным симптомом, но потерю сознания не стоит рассматривать как самостоятельную болезнь. Синкопальное состояние сигнализирует о проблемах со здоровьем.

Обморок у собаки — главное

Домашние животные могут потерять сознание, что должно стать причиной незамедлительного визита к ветеринарному врачу;

В синкопальном состоянии собака падает на бок или живот, основные физиологические рефлексы временно отсутствуют;

В большинстве случаев обморок заканчивается спонтанным восстановлением;

Обморок у собаки — не самостоятельная болезнь, а симптом заболевания;

Причин может быть много: аритмия и другие заболевания сердца, кашель, черепно-мозговая травма, неврологические нарушения;

Первая помощь при потере сознания: положить животное на бок, снять ошейник или шлейку, опустить голову ниже таза и напоить водой, когда питомец очнется;

Длительные потери сознания могут провоцировать кислородное голодание и тяжелые последствия;

Обмороки лечатся устранением основного заболевания, с которым они связаны. Может потребоваться медикаментозная терапия (например, препараты для нормализации функции сердца);

Профилактика заключается в избегании стрессовых ситуаций, обеспечении подходящих условий содержания (в достаточно прохладном и вентилируемом помещении).

От чего собака может упасть в обморок — 10 причин

Когда четвероногий друг сильно устал, например, наигрался на улице во время жары, у него нередко наблюдается упадок сил — питомец может лежать практически неподвижно, не откликаться на голос хозяина, не проявлять интереса к еде, но при этом находиться в сознании. Такое состояние не стоит путать с обмороком, когда собака теряет сознание и падает. Синкопе чаще всего указывает на отклонения в работе системы кровообращения или сбое, связанном с функционированием нервной системы.

Сам по себе обморок — только проявление основного заболевания. Животное, потерявшее сознание, должно пройти диагностику и получить квалифицированное лечение.

Синкопе может быть спровоцировано нарушением функции сердца, изменением состава или объема крови, проблемами с сосудами или сбоями в деятельности головного мозга, а также шоком или солнечным ударом.

Аритмия

Нарушение частоты или ритмичности сердцебиения, то есть аритмия, относится к кардиогенным причинам потери сознания, вызванным нарушением в работе сердечно-сосудистой системы.

При чрезмерно быстром или медленном сердцебиении возникает нарушение движения крови по сосудам, что влечет падение артериального давления и развитие гипоперфузии — состояния, характеризующегося недостаточным кровоснабжением. При отсутствии перфузии (прохождения крови через орган) головного мозга в течение 8 и более секунд у собаки может наступить синкопальное состояние.

Другие заболевания сердца

Потеря сознания может наблюдаться на фоне уменьшения сердечного выброса — объема крови, поступающего из сердца в сосуды. Это может быть связано с кардиологическими отклонениями, вследствие которых функции органа нарушены. Другими словами, причина обморока у собаки нередко кроется в заболевании сердечной мышцы: порок сердца (патологические изменения в структуре сердца, которые ведут к неправильной работе органа), увеличение левого предсердия, дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) — ослабление насосной функции сердца.

Породы в группе риска:

Заболевание, как правило, встречается у собак старше четырех лет.

Кардиогенный обморок у собаки бывает спровоцирован структурными изменениями сердца. У молодых питомцев может быть связан с врожденным пороком сердца. Отмечено, что боксеры чаще других пород теряют сознание при отсутствии сопутствующих патологий сердца.

Черепно-мозговая травма

Частые обмороки могут указывать на то, что клетки мозга недостаточно снабжаются кровью. Если у питомца была черепно-мозговая травма (к примеру, сотрясение головного мозга), припадки могут стать последствием.

Нарушение мозгового кровообращения — очевидная причина частых обморочных состояний. Синкопе у собак в некоторых случаях связано с нарушением свертываемости крови и внутричерепным кровотечением, опухолевым заболеванием, а также любым нарушением функции головного мозга, обусловленным патологическими процессами в кровеносных сосудах.

Неврологические нарушения

Кратковременная потеря сознания нередко бывает связана со стрессом, эмоциональным перевозбуждением, испугом. Происходит ускорение сердечного ритма (кратковременное), что влечет падение артериального давления.

Иные причины, почему собака падает в обморок: ответ на прием некоторых лекарственных препаратов (например, средства, снижающие артериальное давление, превышение терапевтической дозы инсулина (гормон, секретируемый поджелудочной железой. Он регулирует обмен углеводов, поддерживая глюкозу в крови на необходимом уровне) и т. д.) и реакция со стороны сердечно-сосудистой системы. Если сосуды вдруг расширяются, а частота сердечных сокращений не меняется, артериальное давление падает, и мозговой кровоток снижается, что влечет обморочный приступ.

Кашель

Обморок у собаки, спровоцированный кашлем, чаще регистрируется у питомцев с патологиями дыхательных путей (коллапс трахеи, отек легких). Коллапс трахеи, то есть уплощение ее колец, очень часто протекает вместе с сердечными патологиями, поэтому животным с такими диагнозами следует наблюдаться у ветеринарного врача.

Когда собака кашляет, внутригрудное давление сильно увеличивается, что ведет к снижению внутричерепного давления. Сердцу не удается удовлетворить потребность организма в кровоснабжении, и головной мозг страдает от нехватки крови и кислорода, что и приводит к обмороку.

Попадание в трахею инородного тела и кусочков пищи также могут вызывать удушье и припадок.

Системные патологии

Синкопальное состояние бывает непосредственно связано с другими заболеваниями.

Для каких болезней свойственны приступы:

Эпилепсия — это заболевание головного мозга может встречаться чаще у собак таких пород, как бигль, такса, боксер, шелти, золотистый ретривер, лабрадор-ретривер;

Нарушения обмена веществ — например, гипокалиемия (изменение концентрации калия);

Анемия — малая концентрация эритроцитов (красных кровяных телец), что влечет недостаточное снабжение организма кислородом;

Респираторные заболевания — например, накопление в крови углекислоты (углекислый газ) и снижение содержания кислорода.

Для перечисленных болезней характерны приступы синкопе. Решение проблемы лежит в терапии основного заболевания.

Сдавливание крупных сосудов

Потеря сознания по цереброваскулярной (расстройство кровообращения головного мозга из-за поражения сосудов) причине означает, что какая-то из артерий или крупный сосуд оказались сдавлены. К такому состоянию могут приводить патологии, связанные с повышенным внутричерепным давлением и нарушением мозгового кровообращения. Мозг не получает достаточный приток крови, и собака падает в обморок.

Спазм сосудов головного мозга может произойти, если питомец попал из очень холодной температуры в слишком высокую. У некоторых сук обмороки случаются на фоне беременности, протекающей с осложнениями.

Перегрев

Отмечено, что приступ у собаки может быть связан с переохлаждением, тепловым ударом. Причем перегреться любимец может не только на пляже или на прогулке, но и в доме. В непроветриваемом помещении состоянию нередко предшествует удушье (асфиксия).

Если собака потеряла сознание в замкнутом помещении, важно обеспечить доступ свежего воздуха: вынести любимца туда, где больше кислорода, или обмахивать.

Более других перегреву подвержены животные с длинной темной шерстью. Прямые лучи могут не только вызвать солнечный удар, но и навредить коже собак бесшерстных пород, таких как китайская хохлатая.

Падение уровня глюкозы в крови

Скачки уровня сахара в крови свойственны при сахарном диабете и могут оказаться причиной синкопального состояния у питомца. Риск потерять сознание возрастает у голодных животных, у которых нет доступа к воде.

Падение глюкозы (гипогликемия) связывается не только с сахарным диабетом, но и с постоянным недоеданием, патологиями печени, портосистемными шунтами (врожденная аномалия печени), болезнью Аддисона (сбой в работе надпочечников). Питомцы с подобными заболеваниями и имеющие предрасположенность к их развитию должны проходить частые профилактические осмотры.

Брахицефалический синдром и гипоксия

Брахицефалический обструктивный синдром указывает на наличие препятствия для вдыхаемого воздуха. Говоря простыми словами, питомцу с таким диагнозом дышать сложнее. С подобным обстоятельством сталкиваются собаки с укороченным черепом (лицевой частью), например, французские и английские бульдоги, мопсы, шарпеи, гриффоны, ши-тцу, пекинесы.

Для брахицефалического синдрома характерно развитие дыхательной дисфункции, затруднение дыхания и одышка в жаркую погоду, при стрессе и физических нагрузках и, как следствие, пониженное содержание кислорода в органах и тканях (гипоксия), нарушение мозгового кровообращения.

Сопутствующие симптомы

По состоянию животного владелец может предположить, что питомец вскоре может потерять сознание.

Симптомы, сопровождающие синкопальное состояние и предвещающие его:

Слабость;

Неустойчивая шаткая походка;

Нарушение координации;

Бледные слизистые оболочки и кожа (до синюшного оттенка);

Сниженная частота пульса;

Поверхностное прерывистое дыхание;

Холодные подушечки лап, конечности, уши;

Слюнотечение;

Тошнота;

Рвота.

В предобморочном состоянии собака может непроизвольно помочиться.

После потери сознания пульс животного становится слабым, тело обмякшее, глаза остаются закрытыми, губы и веки бледные. Питомцу необходима первая помощь, чтобы прийти в себя как можно скорее.

Оказание первой помощи собаке при обмороке

Чаще всего животное восстанавливается после синкопе самостоятельно, как только нужный объем крови и кислорода поступает в головной мозг. Однако в ветеринарной практике есть исключения, когда четвероногому требуется помощь.

Что делать, если собака потеряла сознание:

Уложить любимца на бок так, чтобы голова была ниже задних конечностей и таза. Это усилит приток крови к мозгу;

Снять намордник, шлейку и ошейник, а также ошейник от клещей (если присутствует). Если питомец вышел на прогулку в костюме и упал в обморок, одежду тоже потребуется снять;

Аккуратно открыть пасть животного и достать язык, чтобы он не перекрыл путь воздуху;

Убедиться, что в пасти отсутствуют рвотные массы

Наложить прохладный компресс на голову, слегка смочить морду прохладной, но не холодной водой и легко растереть уши;

Если в помещение жарко или животное потеряло сознание на солнце — перенести в прохладное место, тень;

Если холодно — переместить пса в более теплое место.

Производить манипуляции требуется плавно без резких движений. Важно убрать все, что мешает свободному дыханию и усилить приток воздуха (обмахивать животное или включить вентилятор). Убедиться в работе сердца можно, положив руки на область груди.

При возможности рекомендовано обратиться в ветеринарную клинику или вызвать врача на дом.

Как подтверждают ветеринарные специалисты — крайне важно установить причину синкопального состояния и сделать это как можно быстрее. От причин произошедшего зависит дальнейшее лечение и прогноз на выздоровление. До посещения клиники не рекомендовано давать питомцу какие-либо препараты.

Уход

Когда собака очнется, рядом ставят миску с чистой питьевой водой. При отсутствии профессиональной помощи длительный обморок может привести к кислородному голоданию, что чревато серьезным и даже необратимым уроном для здоровья.

Ветеринарные специалисты рекомендуют фиксировать моменты потери сознания — записать, после чего питомец потерял сознание, каким был пульс, как менялся цвет слизистых оболочек, как быстро он пришел в себя. Изучив заметки, ветеринарному врачу будет проще понять причину произошедшего.

Если собака падает в обморок, посещение ветеринарной клиники — основная рекомендация.

Диагностика включает сбор анамнеза (информации о животном) и осмотр, прохождение базовых исследований (анализы мочи, крови, оценка артериального давления и аппаратная диагностика).

Зачастую приступ случается на фоне клинического благополучия, поэтому только детальная проверка здоровья позволит выявить первопричину патологического состояния. Лечение и последующий уход зависят от причины, вызвавшей приступ: при кратковременной утрате сознания (вазовагальные обмороки) важно исключить стресс, если причина в заболевании сердца — потребуется антиаритмическая терапия (применение препаратов для нормализации работы сердца) и т. д.

Профилактика проблем

Предотвращение появления состояний обморока — это в первую очередь забота о здоровье любимца и профилактика болезней в целом. Уберечь питомца исключительно от синкопе невозможно, так как состояние является частью основного заболевания или реакцией на внешнюю среду (духоту, жару, стресс).

Ветеринарные врачи рекомендуют обращать внимание на тревожные признаки и при подозрениях на хронические заболевания обращаться в ветеринарную клинику.

Когда нужно показать собаку специалисту:

Питомец утомляется больше обычного;

Слизистые оболочки стали бледными;

Пса беспокоит кашель;

В процессе дефекации и мочеиспускании животное принимает необычную позу, испытывает боль;

Оно демонстрирует нехарактерное поведение (тревожность или агрессивность, избегает контакта, не откликается на игры, отказывается от пищи).

Диагностика и вовремя начатое лечение увеличивают вероятность полного выздоровления животного и его возвращения к благополучной жизни.

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