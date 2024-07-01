Садовод призвал отказаться на время от прополки огорода

О том, как поддерживать огород в летнее время, «Газете.Ru» рассказала эксперт строительных гипермаркетов OBI, садовый эксперт Наталия Крюкова.

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«Одна из самых частых ошибок, которую совершают садоводы в жару, — это чрезмерный полив. Вопреки ожиданиям, он может только навредить растениям, усугубив стресс от интенсивного зноя и вымыв питательные вещества из почвы», — начала Крюкова.



Она также напомнила, что поливать растения желательно с утра, потому что так влага успеет проникнуть в почву, а вечерний полив может привести к гниению.

Еще один важный момент, по ее мнению, — отказаться в жару от прополки.

«Важно предупредить излишнее испарение влаги, для этого в период самой сильной жары лучше отказаться от прополки: сорняки создадут естественную защиту от высыхания почвы. Также замедлить процесс помогут опилки, гравий или специальный материал, которым нужно покрыть пространство между растениями. Еще один способ защитить землю от пересыхания – добавить в почву вермикулит: природный слоистый минерал. Он не только препятствует испарению, но и способствует усвоению питательных веществ и удобрений», — рассказала эксперт.



Она также отметила, что если лето ожидается засушливое, то лучше заранее выбрать засухоустойчивые сорта, а также предусмотреть план посадки, который создаст естественную «стену» от солнца.

«Для этого с южной стороны от более нежных культур рекомендуется сажать устойчивые к солнечному свету и высокие растения, например, желтую акацию, малину, иргу, крыжовник, шиповник, смородину, флокс шиловидный, солнцецвет, перистую гвоздику», — рекомендовала Крюкова.



Эксперт также подчеркнула, что на помощь придут и технические устройства, например, автополив. Он позволит своевременно увлажнять почву и будет особенно актуален, если вам придется отсутствовать на участке в самые жаркие дни.