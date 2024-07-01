Названы умнейшие породы собак

Немецкие овчарки, пудели и бордер-колли считаются умнейшими породами собак. Их представители хорошо поддаются дрессировке, а также демонстрируют высокий уровень аналитического мышления.

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По мнению кинологов, немецких овчарок отличает преданность и легкость в обучении. Они быстро усваивают новые команды и с легкостью выполняют любые задания. Неслучайно немецких овчарок привлекают для охраны, службы в полиции, а также для участия в спасательных операциях.Способны в обучении и представители породы бордер-колли. Эти четвероногие также очень сообразительны и умеют адаптироваться в разных условиях. Мощным интеллектом обладают и милые пудели. Они имеют хорошую память, что помогает им быстро усваивать команды. Собак чаще всего берут на выступления в цирк.

А вот представители шотландской овчарки, утверждают эксперты, обладают высоким социальным интеллектом. Они хорошо понимают человеческие эмоции и легко налаживают контакт с людьми, пишет Life.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, каких собак нельзя брать на пляж. По словам специалиста, особенно сильно подвержены воздействию солнца гладкошерстные собаки и собаки без шерсти. Кроме того, есть питомцы, которые не любят все, что связанно с водными процедурами. Перед тем, как отправиться на водоем, Голубев советует изучить правила нахождения в этом месте, а также позаботиться о том, чтобы у питомца была возможность находиться в тени и постоянный доступ к свежей питьевой воде.