Многие из нас сталкивались с проблемой повреждения зарядного кабеля для телефона. Обычно это происходит вскоре после начала использования: шнур у основания начинает обдираться, что в конечном итоге приводит к поломке всего кабеля.

Однако есть простой и эффективный способ предотвратить это повреждение, и для этого вам потребуется всего лишь обычная нитка.

Как правильно и точно пользоваться рулеткой

Возьмите любую прочную нитку – подойдет швейная или даже тонкая бечевка. Начните туго наматывать нитку на поврежденный участок. Делайте это аккуратно, виток к витку, в одном направлении. Когда вы покроете весь поврежденный участок, начните наматывать нитку в обратном направлении, создавая второй слой. Затем закрепите конец нитки, чтобы она не размоталась.

Подробнее об этом способе рассказал в своем видео блогер @nechetoff.