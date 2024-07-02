Простая подкормка — герань сразу зацветет

Герань — растение неприхотливое. Она полюбилась многим цветоводам за красоту и за способность очищать воздух в квартире. Есть простая подкормка, благодаря которой старые кусты и молодые черенки начнут утопать в бутонах.

Если герань вдруг начала чахнуть и не дает бутоны, а также имеет желтые листья, значит, ей не хватает микроэлементов для развития. Садовод Ксения Давыдова рассказала, что герани нужно устраивать курсы подкормок, которые будут восстанавливать увядающие старые кусты.

Для этого возьмите обычные таблетки мумие, которые полезны как для людей, так и для растений. В них содержится много цинка, магния, фосфора, калия, аминокислот, дрожжей и других соединений, влияющих на рост.

На литр воды понадобятся две таблетки мумие. Растворите их в воде и полейте герань при плановом поливе раз в две недели или раз в неделю, если растение сильно ослаблено.

Ранее сообщалось, что даже самая маленькая и чахлая герань может дать пышное цветение благодаря правильной подкормке. Такое удобрение готовится из простых ингредиентов, но точно обеспечит мощный рост цветка.