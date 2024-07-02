Как спасти домашних животных во время жары?

Многие домашние животные с длинной шерстью тяжело переносят жару. Несколько рекомендаций помогут облегчить жизнь любимцев в такой период. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

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Первое – необходимо расставить побольше мисок с водой для питомца, организовать ему доступ к воде. Это нужно, чтобы животное не бегало постоянно на кухню к единственной миске. Вода подойдет фильтрованная и чистая. Ее надо менять три-четыре раза в день.

Также подходящий вариант в жару – питьевой фонтан. Из-за регулярной циркуляции воды она не застаивается и всегда прохладная. Приобрести такое устройство можно практически в любом интернет-магазине. Если, например, коту очень жарко, то стоит намочить полотенце прохладной водой и протереть его. Или намочить кота полностью, исключая голову.

Можно наполнить прохладной водой тазик или ванну, после этого осторожно опустить туда животное. Для охлаждения головы животного можно использовать влажную салфетку. Для этого нужно положить ее между ушками и контролировать, чтобы вода в них не попала. Для охлаждения животного не следует использовать лед, так как может наступить резкое переохлаждение.