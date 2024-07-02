Из того, что было! Стильные уличные кашпо своими руками
У меня завалялись 5 вот таких ящиков, в них мне доставляли растения, а у мужа — вагонка, ей раньше были подшиты свесы дома.
В голове тут же сложился план входной группы огорода, люблю, когда красиво, функционально и бюджетно.
Было принято решение обшить ящики вагонкой, установить очень старую и поломанную арку, наполнить грунтом и высадить туда сальвии и ипомеи, чтоб вились.
Моя помощь сводилась только к поддержанию морального духа. В остальном ему помогали его инструменты: саморезы, шуруповёрт, угольник, карандаш, струбцины.
Но!
И я поняла, что больше мои глаза не выдержат этого синего ободранного цвета, и упросила мужа обшить и эту дверь или в конце-то концов поставить новую, не медля ни секунды)!
Да, кстати, и тут случайно на фото оказалась баночка моего любимого пролонгированного удобрения «Bona Forte», от всей своей садовой души рекомендую добавлять в кашпо и в грунт — цветы растут замечательно, а главное, больше никаких еженедельных подкормок, один раз в сезон внесла удобрение, и всё.
И вы только гляньте, как красиво смотрится петуния 'Тайдел Сильвер'.
Здесь 40 л торфа, 3 л перлита и 80 г пролонгированного универсального удобрения «Bona Forte» — красота, не правда ли?