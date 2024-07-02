Названо идеальное место для установки кондиционера в комнате

Кондиционер в маленькой комнате лучше устанавливать на противоположной окну стене, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. По его словам, нельзя вешать устройство напротив двери или окон, особенно если их часто открывают. Он отметил, что в обращении с подобным оборудованием следует избегать направленного потока воздуха.

Главное правило в обращении с кондиционером — избегайте направленного потока воздуха. Кондиционер нельзя вешать прямо напротив двери или окна, особенно если они часто открываются. Не направляйте поток воздуха на кровать или рабочее место. Также учитывайте особенности помещения, в котором планируете установить кондиционер: в маленькой комнате кондиционер лучше устанавливать на стене, противоположной окну, — заявил Васильев.



По его словам, в просторной комнате кондиционер лучше установить на стене, перпендикулярной длинной стороне помещения. Он напомнил, что сделать охлаждение более эффективным помогут жалюзи, так как они регулируют направление потока воздуха и снижают риск сквозняков.

Чтобы кондиционер расходовал меньше электроэнергии, плотно закрывайте шторы — они спасут комнату от солнца и уменьшат нагрев стеклопакета, что снизит нагрузку на кондиционер. Ну и, конечно, не забывайте проветривать квартиру, чтобы в комнатах не скапливалась влага и впоследствии не образовалась плесень, — подытожил Васильев.



Терапевт Надежда Чернышова ранее посоветовала выбирать для детей одежду из хлопка или льна, чтобы защитить их от аномальной жары. Врач подчеркнула, что не стоит выходить на улицу в самый разгар жары. По ее словам, гулять следует до 11:00 или после 17:00.