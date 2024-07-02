$87.99+0.6993.69-0.26
Почта

Российские дачники пожаловались на нашествие опасных вредителей

Жители Курганской области пожаловались на нашествие боярышницы на своих дачных участках. Об этом сообщает агентство URA.RU.

Дачники пожаловались на нашествие опасных вредителей
© globallookpress.com

По словам дачников, боярышниц можно найти практически везде.

«В начале они сидели на цветах клубники. Затем переместились на малину. Думали они исчезнут после холодов и дождей, но с приходом тепла они снова летают», — рассказала одна из жительниц российского региона.

Отмечается, что боярышницы могут серьезно навредить урожаю малины. Сами бабочки не опасны для цветов и формирования завязи ягоды, однако гусеницы, которых они откладывают, представляют угрозу. Дачникам рекомендуется удалять с участков именно гусениц и их гнезда. Необходимо регулярно осматривать растения и удалять скрученные листья с паутиной, чтобы сохранить урожай.

Ранее дачникам назвали способ борьбы со слизнями и гусеницами. Для этого потребуется пищевая сода — она вызовет у вредителей обезвоживание.

Дом и сад