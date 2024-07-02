Нужно ли открывать окна в жару

В жаркую погоду нужно обязательно открывать окна для увлажнения комнаты, рассказал NEWS.ru врач-терапевт Андрей Кондрахин. Специалист подчеркнул, что уровень кислорода при закрытых форточках падает, человеку начинает не хватать воздуха. По его словам, в идеале следует создать в комнате сквозняк, но не находиться в это время в помещении.

Если не открывать окна в жаркую погоду, человек оказывается практически в мешке. Уровень кислорода падает, а воздуха не хватает. Если есть возможность, нужно создать приток воздуха, фактически создать сквозняк, но ни в коем случае под ним не находиться. Можно проветрить комнату, чтобы пошло движение воздуха, — пояснил Кондрахин.



Он предупредил, что долгое нахождение на сквозняке может привести к простуде. По словам терапевта, проветривать комнату надо и тем, кто живет на солнечной стороне. При этом Кондрахин посоветовал закрывать шторы.

Как ни крути, на улице больше воздуха и кислорода, чем в комнате. Поэтому обязательно нужно увлажнять помещение, — заключил врач.



Строительный эксперт Федор Васильев ранее рассказал, что кондиционер в маленькой комнате лучше устанавливать на противоположной окну стене. По его словам, нельзя вешать устройство напротив двери или окон, особенно если их часто открывают.