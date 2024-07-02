Эксперт назвал способы охладить квартиру в жару

Спастись от жары можно, выпив горячего чая. Как охладить квартиру, рассказал эксперт по строительным материалам Федор Васильев.

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«Больше всего в квартире нагреваются окна, особенно если они расположены на южной стороне», – заявил он.



В жару следует отдать предпочтение плотным темным шторам, которые не позволят солнечным лучам создать в помещении «парниковый эффект». Можно даже намочить занавески – так они будут дольше нагреваться, а испарение воды позволит поддерживать прохладную температуру в комнате.

Кроме того, можно воспользоваться зеркальной пленкой с прозрачностью до 35 процентов. Такая пленка создаст барьер для тепловой энергии, но не ухудшит естественное освещение.

Эксперт посоветовал отказаться от использования бытовой техники, излучающей тепло, на время особой жары – не готовить в духовке, не пользоваться утюгом и отключить полотенцесушитель в ванной комнате. В некоторых случаях есть смысл разгрузить холодильник – это поможет компрессу не вырабатывать лишнее тепло.

На освободившиеся полки стоит положить постельное белье. Заснуть на прохладной простыне будет легче, особенно если положить рядом бутылку с замороженной водой. Смачивать прохладной водой можно и одежду. Например, японцы в жару повязывают на шею мокрый платок.

Еще один необычный способ облегчить свое состояние в жару – выпить горячий чай. Он ускоряет потоотделение, и организм охлаждается естественным образом, передает Life.ru.

Напомним, ранее врач Кондрахин объяснил, как выжить в экстремальную жару. В Москве температура воздуха превышает +30 градусов.